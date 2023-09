© Foto: wallstreet:online



Können die US-Märkte in dieser Woche ihre starke Performance fortsetzen? Anleger bauen vor allem auf eine weitere Zinspause der Fed, meint Marktexperte Lars Wißler.

Dem DAX fehlen wie erwartet am Montag die Impulse für große Kursbewegungen. Während die US-Börsen am Labour Day geschlossen sind, kratzt der DAX am Nachmittag an der Marke von 15.900 Punkten leicht im Plus.

Der S&P 500 hatte in der vergangenen Woche mehr als zwei Prozent hinzugewonnen und profitiere derzeit vor allem von der Aussicht auf eine weitere Zinspause beim nächsten Fed-Meeting Mitte September. "Der Markt preiste letzte Woche massiv das Szenario "keine Erhöhung" ein und erwartet einen weiteren Zinsschritt beim nächsten Federal Reserve Meeting nur noch mit sechs Prozent Wahrscheinlichkeit", meint Lars Wißler, Chefredakteur der Aktie der Woche und des Hebels der Woche.

"Wie immer wird hier viel von der Rhetorik bei der Pressekonferenz abhängen, bei der der Markt versucht, Zeichen für die nächsten Aktionen zu erhaschen", meint der Marktexperte. "Erst einmal ist der amerikanische Markt aber direkt unter massiven Widerständen und konnte bisher seinen gebrochenen Aufwärtstrend nicht zurückgewinnen."

Ebenfalls positiv dürften sich die Nachrichten aus China auswirken. Der Immobilienentwickler Country Garden hat eine Zahlungsaufschub von seinen Gläubigern erhalten, wodurch die drohende Krise im Finanzsektor vorerst etwas in den Hintergrund gerückt ist.

Großes Auto-Schaulaufen in München

Die IAA Mobility in München öffnet ab morgen ihre Tore und diese Veranstaltung könnte einen wegweisenden Einfluss auf die deutsche Automobilbranche haben. Es zeichnet sich nicht nur eine dünnere Auftragslage ab, sondern auch die Konkurrenz wird in sämtlichen Sektoren immer stärker. Sowohl im Bereich der Elektroautos als auch bei den Verbrennern dominieren nun die Amerikaner und Chinesen.

Asiatische Hersteller gewinnen zunehmend an Stärke und laut Einschätzung des Manager Magazins könnten sie bereits in fünf Jahren den deutschen Herstellern überlegen sein. Auf dieser Messe bieten sich Volkswagen, Mercedes und BMW die Gelegenheit, zu demonstrieren, dass sie nicht bereit sind, ihre jahrzehntelange Vorherrschaft leichtfertig aufzugeben.

Autor: Chelsea Wiczorek, wallstreetONLINE Zentralredaktion

