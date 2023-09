Mainz (ots) -Eine Mischung aus neuen Sendeformaten und beliebten Klassikern erwartet die "Herzkino"-Fans ab 10. September 2023 auf dem ZDF-Sendeplatz am Sonntagabend um 20.15 Uhr. Zum Saisonstart eröffnet das "Hotel Barcelona" seine Pforten, gefolgt von zwei Jubiläen (30 Jahre Rosamunde Pilcher, der 100. Inga-Lindström-Film). Bevor im November zwei neue Landärztinnen ("Mit Herz und Holly") in der Altmark praktizieren, melden sich die "Malibu"-Camper zurück. Und zum Ende des "Herzkino"-Jahres 2023 sorgen gleich zwei Filme für weihnachtliche Vorfreuden.Sendeplatzverantwortliche Dr. Katharina Görtz zum Saisonauftakt: "Das Herzkino ist das Kino der Herzen. Es steht für große Emotionen, sinnliche Bilder und spannungsgeladene Geschichten: das Einkuscheln auf dem Sofa zum Mitfiebern, Staunen und Unterhalten werden. Wir hoffen mit der Kombination aus Vertrautem und Neuem, von Reihen, Einzelstücken und dem Zweiteiler als Highlight zum Auftakt den Zuschauenden dieses Erlebnis bereiten zu können."Hochkarätig besetzt ist schon das Zweiteiler-Highlight zum Saisonstart aus der katalanischen Metropole: Im "Hotel Barcelona" dreht sich alles um die Besitzerfamilie: Tochter Laura Santos (Mina Tander), Mutter Isabel (Inka Friedrich), Vater Viktor (Herbert Knaup) und Sohn Pedro (Tristán Lopéz), deren Angestellte (Vladimir Burlakov, Lea Zoë Voss und Manuel Cortez) und illustre Gäste wie Prinzessin Valeria (Luise Emilie Tschersich). Konflikte und starke Gefühle in traumhafter Urlaubskulisse verspricht "Hotel Barcelona" mit zeitgemäßen Figuren und reichlich Abenteuer. Ebenso wie "Ein Sommer auf Malta" am 8. Oktober 2023 mit Katharina Nesytowa in der Hauptrolle als neuer Leiterin einer Sprachschule auf der Mittelmeerinsel.An nördlichere Traumorte entführen zuvor zwei weitere Verfilmungen klassischer "Herzkino"-Formate: 30 Jahre nach der ersten "Rosamunde Pilcher"-Verfilmung strahlt das ZDF am 24. September einen weiteren 90-Minüter made in Cornwall/England aus: "Schlagzeile Liebe" mit Nicola-Rabea Langrzik und Garry Fischmann sowie Horst Lichter in einer Gastrolle als Butler. Eine Woche später erzählt der 100. "Inga Lindström" von "Einfach nur Liebe" mit Mersiha Husagic, Xenia Assenza, Uschi Glas, Gerit Kling und Leonard Lansink. Am 15. Oktober gibt es ein Wiedersehen mit Familie Schäfer auf dem Campingplatz in der Holsteinischen Schweiz: gleich drei Folgen "Malibu" mit Mutter Jantje (Karla Nina Diedrich), Vater Stefan (Tom Radisch) und Sohn Hannes (Lewe Wagner).Im November hat ein neues Medical-Format um zwei Landärztinnen Premiere: "Mit Herz und Holly". Inka Friedrich spielt die erfahrene Medizinerin in Tangermünde (Altmark), Karoline Teska ihre junge Praxiskollegin. In weiteren Rollen: Max Woelky, Jaecki Schwarz und Birge Schade in einer Episodenrolle als Arthrose-Patientin."Ein Regenbogen zu Weihnachten" verbindet Tierärztin Nicole (Jasmin Gerat) mit dem alleinerziehenden Witwer Martin (Maximilian Brückner) in dem gleichnamigen "Herzkino"-Film im Dezember. Ebenfalls in der Adventszeit entführt der Episodenfilm "Weihnachtspäckchen... haben alle zu tragen" in fünf Haushalte Mittenwalds mit Pasquale Aleardi, Manuel Rubey, Henny Reents, Florian Bartholomäi und anderen, bevor am zweiten Weihnachtsfeiertag erneut "Das Traumschiff" in See sticht.Diese Sendungen werden mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.KontaktBei Fragen zum "Herzkino" erreichen Sie Christian Schäfer-Koch, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 089 - 9955-1352 oder per E-Mail unter schaefer-koch.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu den oben angeführten Filmen erhalten Sie per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:die Pressemappe zu "Hotel Barcelona" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/hotel-barcelona),die Pressemappe zu "30 Jahre Rosamunde Pilcher" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/30-jahre-rosamunde-pilcher),die Pressemappe zur 100. 