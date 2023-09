Außenhandelsbilanz Juli 2023 - "Labour Day" in den USA

Werbung







Das Statistische Bundesamt veröffentlichte am Montagvormittag die neuen Import- und Export-Volumina für Juli 2023. Die Außenhandelsbilanz sank im Vergleich zum Juni 2023 um knapp 15 Prozent.



Wie jeden Monat erwartete uns Montagvormittag wieder die Handelsbilanz des vorletzten Monates. Dazu werden in der Regel die Differenz der Importe und Exporte dividiert und abhängig davon als positive oder negative Handelsbilanz dargestellt.



Die Exporte des Monats Juli sanken im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1 Prozent auf 130,4 Milliarden Euro. Auch die Importe verzeichneten einen Rückgang zum Vorjahresmonat. Diese sanken um 10,2 Prozent auf einen Wert von 114,5 Milliarden Euro. Zusammengenommen betrug die Außenhandelsbilanz im Juli 2023 15,9 Milliarden Euro. Die meisten Exporte gingen im Juli 2023 in die USA. Sie stiegen auf einen Wert von 13,5 Milliarden Euro was einem Anstieg von 5,2 Prozent zum Vormonat entspricht. Import hingegen kamen zu einem Großteil aus der Volksrepublik China mit einem Volumen von 13,2 Milliarden Euro. Alle genannten Daten sind kalender- & saisonbereinigt.



Was uns diese Woche noch erwartet...



