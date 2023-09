infiniDome, Marktführer im Bereich GPS-Schutz und zuverlässige Navigationslösungen, wird auf der DSEI vom 12. bis 14. September am Stand H1-160 in Halle 1 im israelischen Pavillon vertreten sein und zum ersten Mal eine Live-Demonstration seiner Lösungen abhalten. Die revolutionären Lösungen von infiniDome sind speziell auf den Schutz von unbemannten Flugkörpern und Fahrzeugen vor GNSS-Störungsangriffen zugeschnitten und ermöglichen auch in schwer zugänglichen Umgebungen einen unterbrechungsfreien Betrieb.

(Photo: infiniDome)

Im Rahmen der Live-Demonstration am Stand von infiniDome haben die Besucher die Möglichkeit, die für C-SWaP (Cost, Size, Weight and Power) optimierten Anti-Jamming-Lösungen von infiniDome hautnah mitzuerleben. Die Teilnehmer werden sehen, wie die Anti-Jamming-Lösungen von infiniDome einen GNSS-Empfänger vor Störsendern schützen. Bei der Demonstration werden echte (emulierte) GNSS-Signale und echte Störsignale in einem von infiniDome entwickelten Faradayschen Käfigkoffer zum Einsatz kommen.

infiniDome wird an seinem Stand außerdem seine kampferprobte Produktlinie für zuverlässige Navigation vorstellen, die speziell auf unbemannte Luft- und Bodenfahrzeuge ausgerichtet ist, die in realen Verteidigungseinsätzen eingesetzt werden und auf zuverlässige Navigation angewiesen sind, um ihre Mission sicher zu meistern.

Was: DSEI ist ein führendes internationales Event rund um Verteidigung und Sicherheit in London, auf dem infiniDome seine für C-SWaP optimierten Lösungen sowie eine Live-Demonstration präsentieren wird.

Wann: Dienstag, 12. September Donnerstag, 14. September, von 9:30 17:00

Wo: Stand H1-160, Israelischer Pavillon, Halle 1, ExCeL Exhibition Centre, London, UK

Wer: Omer Sharar, Gründer und CEO von infiniDome gemeinsam mit anderen Vertretern von infiniDome

Neben seiner Präsenz am Stand wird Omer Sharar während der Messezeiten oder vor und nach der Messe für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen. Wenn Sie einen Termin mit Omer oder unserem Business Development Manager auf der Messe vereinbaren möchten, kontaktieren Sie bitte Or Saf unter Or@infinidome.com.

Über infiniDome

infiniDome, ein 2016 gegründetes israelisches Startup-Unternehmen aus Caesarea, entwickelt innovative GPS-Schutz- und zuverlässige Navigationslösungen, die auf den Schutz von unbemannten Flugkörpern und Fahrzeugen vor Störangriffen ausgelegt sind. Die Technologie des Unternehmens basiert auf neu definierten EW-Algorithmen und der firmeneigene RFIC-Lösung (Chip), die das Kernstück der Schutzlösungen ist die GPSdome-Produktlinie und das weltweit beste Verhältnis zwischen Leistung und C-SWaP (Cost, Size, Weight and Power) ermöglicht. infiniDome wird von Honeywell Aerospace, Hanwha Aerospace und anderen Großinvestoren gefördert und revolutioniert heute den Bereich des Schutzes von unbemannten Flugkörpern und Fahrzeugen im Verteidigungs- und Regierungsbereich und wird in Zukunft mit führenden Schutz- und Überwachungslösungen auch den Bereich der kommerziellen unbemannten Flugkörper und sowie der urbanen Luftmobilität verändern.

Contacts:

infiniDome

info@infiniDome.com

+972-4-7707700