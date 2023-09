© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Der Markt für faltbare Smartphones soll bis 2025 um 45 Prozent jährlich wachsen, prognostizieren Analysten von Morgan Stanley. Welche Aktien profitieren könnten!

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat "das nächste große Ding" der Smartphone-Industrie gekürt: faltbare Bildschirme. "Wir glauben, dass faltbare Displays der nächste große Fortschritt im Smartphone-Bereich sein könnten, da sie ein intensiveres Seherlebnis für die Unterhaltung, ein besseres Multitasking-Setup für die Produktivität und eine kompaktere Form für die Portabilität bieten können", begründen sie ihre Einschätzung laut CNBC. Die Analysten prognostizieren für die Auslieferung solcher Produkte zwischen 2022 und 2025 eine jährliche Wachstumsrate von 45 Prozent. Noch ist der Marktanteil an faltbaren Smartphones eher gering: Im ersten Quartal 2023 kam das Segment auf 2,5 Millionen weltweite Lieferungen, im Vergleich zu 268,6 Millionen Lieferungen, die der gesamte Markt ausgeliefert hat.

Vorreiter auf diesem Gebiet ist Samsung. Mit dem Samsung Galaxy Z Fold 5 und dem Galaxy Z Flip 5 hat das Unternehmen im Juli dieses Jahres gleich zwei Smartphones auf den Markt gebracht, die sich zuklappen lassen. Entsprechend optimistisch blicken die Morgan-Stanley-Analysten auf die Aktie: Sie bewerten den Titel als "Overweight". "Samsung hat die mit Abstand stärkste Bilanz unter den Branchenakteuren, was es dem Unternehmen ermöglicht, stark in Forschung und Entwicklung zu investieren", begründen die Analysten ihre Einschätzung.

Ebenfalls positiv bewerten sie den chinesischen Hersteller Xiaomi, der mit dem Mix Fold 3 ein weiteres faltbares Telefon auf den Markt gebracht hat. Das neue Modell könnte Xiaomi zu einem "High-End-Markenimage" verhelfen, betonen die Analysten.

Auch vom US-Unternehmen Corning sind sie überzeugt. Corning beliefert Samsung mit bruchsicherem Gorilla-Glass. "Gorilla Glass hat sich über Smartphones hinaus ausgedehnt (d.h. auf Wearables, Tablets, Laptops) und wurde in mehr als acht Milliarden Geräten von mehr als 45 Marken verbaut", betonen die Analysten und bewerten den Titel daher als "Overweight".

Branchenschwergewicht Apple erhält ebenfalls eine "Overweight"-Empfehlung - auch wenn die Analysten ein faltbares iPhone noch für Zukunftsmusik halten. "Apple hat neue Technologien später als andere Unternehmen eingeführt, kommt aber schließlich mit einem überlegenen Produkt auf den Markt", prognostizieren sie. So werde es auch beim Thema faltbare Smartphones laufen.

(sesch) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion

