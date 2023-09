DJ Wissing: Konferenz will einheitliche Regeln und Standards für E-Fuels

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Teilnehmer einer internationalen Konferenz zu synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) haben laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) auf die Schaffung international einheitlicher Regeln und Standards gedrungen. "Wir haben einen wahren Schatz an Wissen, an Forschung und auch an vorhandenen Strukturen, was E-Fuels angeht weltweit - alleine es fehlt an einer guten internationalen Vernetzung", sagte Wissing bei einer Pressekonferenz. "Die ist erforderlich, denn wir brauchen international abgestimmte Regeln, wir brauchen international einheitliche Zertifizierung, wir brauchen einheitliche Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards."

Die Konferenz müsse nach übereinstimmender Ansicht der Teilnehmer "den Startschuss geben für Weiteres". So solle es nun zu einem "internationalen E-Fuels-Dialog" auf fachlicher und auch auf politischer Ebene kommen, um die identifizierten Aufgaben anzugehen: internationale Zertifizierung, die Schaffung einheitlicher Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards, um einen globalen Markt zu haben. "Wir müssen wissen, was für E-Fuels wir erwarten und was für E-Fuels wir auch international handeln wollen", sagte Wissing. "Nur dann kann auch ein internationaler Markt entstehen."

An der ersten internationalen E-Fuels-Konferenz, die in München auf Einladung des Bundesverkehrsministeriums stattgefunden hatte, hatten nach Angaben Wissings 11 Länder und über 70 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft teilgenommen.

