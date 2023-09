lpreis mit Rallye, DAX konsolidiert. Marktausblick für DAX, Nasdaq, WTI & Aktien (u.a. PDD, Apple, Intel, Mercadolibre)

Anzeige / Werbung

Zum Wochenstart muss der DAX ohne die Impulse der Wall Street starten, denn es ist mal wieder ein US-Feiertag. Die Futures handeln zwar bis 19.00 Uhr doch große Bewegungen sind nicht zu erwarten.

Dennoch konnte der DAX schwungvoll in die neue Woche starten und sich rund 100 Punkte über dem Schlusskurs der Woche festigen. Ist damit ein weiterer Test der 16.000 zu erwarten? Über das meistgehandelte Volumen des Jahres und die Mitte der Spanne zwischen dem Allzeithoch und dem August-Tief lässt sich dieser Punkt mehrfach ableiten.

Zudem findet zur Monatsmitte noch der große Verfallstag an den Terminbörsen statt sowie die Sitzung der US-Notenbank FED am 20. September. Auch darauf gehen wir ein. Aus dem US-Markt haben wir den Dow Jones, den Nasdaq und auch den marktbreiten S&P500 genauer analysiert. Wo liegen Widerstände und Unterstützungen?

Relative Stärke zeigt der Ölpreis. Die Sorte WTI erklomm sogar ein neues Jahreshoch, nachdem der 80-US-Dollar-Bereich nicht mehr unterschritten wurde. Ist dies "nur" saisonal bedingt oder die weltweite Wirtschaft weiter fest? Wir stellen die jeweilige Kursentwicklung NanoTrader zusammen mit volumenbasierten Indikatoren dar.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq auf Basis der Vorwoche steigen wir dann wie gewohnt tiefer in das Marktgeschehen ein. Vor allem die Nachwirkungen einiger Quartalszahlen beeinflussten das Börsengeschehen, so zum Beispiel beim Computerspezialisten Dell, die auf ein Mehrjahreshoch stiegen.

Ebenfalls sehr stark war PDD Holdings mit einem Kursplus von nahezu 30 Prozent. Die starken Umsätze im Vorquartals und vor allem der Margenanstieg war für viele Anleger:innen das Kaufsignal. War dies der sogenannte "Befreiungsschlag" bei der Aktie im Chartbild? Besonders positiv ragte das Kursplus von Intel heraus. Hier könnte ein technischer Ausbruch bevorstehen, den die Aktie auch von der Bewertung her durchaus untermauern kann.

Technologie war also wieder gefragt, so auch die Apple-Aktie. Nach dem Bruch des Aufwärtstrendkanals vor wenigen Wochen arbeitet sich die Aktie wenige Tage vor der wichtigen Präsentation des "Hauptproduktes" iPhone15 wieder an das Ausbruchslevel heran, Ist dies bereits ein Kaufsignal oder sollte man das Event am 12. September abwarten?

Ebenfalls stark ist Mercadolibre, die einen eigenen Streamingdienst unter dem Namen "Mercado Play" starten und auch als Vermittler zu den etablierten Diensten wie Disney+ erste Kooperationen eingingen. Die Aktie legte deutlich zu. Doch es gab ebenso leichtere Aktiennotierungen am Markt zu beobachten.

KraftHeinz fiel nahe der Mehrjahrestiefs und auch bei Procter&Gamble ist bisher noch keine Dynamik auf der Oberseite erkennbar. Beide Unternehmen sind recht neutral bis günstig bewertet, gelten jedoch nicht als klassische Wachstumswerte und sind daher sehr konjunktursensitiv.

Weitere Werte besprachen wir nach dem offiziellen Teil dieser Aufzeichnung. Komm daher auch im September gern hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Indizes, Rohstoffen und Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

