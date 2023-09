Verlingue meldet die Übernahme von Brunsdon Employee Benefits, einem unabhängigen, auf den Bereich Employee Benefits spezialisierten Unternehmen mit Sitz im englischen Gloucester. Die Übernahme unterstützt die jüngste Expansion von Verlingue in den Regionen Midlands und Südwestengland und stärkt die Kapazitäten des Unternehmens im Bereich Employee Benefits für kleine und mittlere Unternehmen erheblich.

Die Übernahme steht auch im Einklang mit der strategischen Planung von Verlingue für das Jahr 2024, deren Ziel es ist, zum führenden unabhängigen europäischen Versicherungsbroker in Familienbesitz zu werden. Sie unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens nach der Übernahme von INSER, einem der führenden unabhängigen Akteure auf dem italienischen Versicherungsmaklermarkt, die Anfang Juli abgeschlossen wurde.

Brunsdon Employee Benefits bietet Programme und Beratungsleistungen für einen breiten Kundenstamm im Südwesten Englands sowie in ganz Großbritannien an.

Das gesamte Team von Brunsdon Employee Benefits wird im Rahmen der Transaktion zu Verlingue wechseln. Der derzeitige Geschäftsführer Sebastian Merritt wird die Position des Head of Employee Benefits übernehmen und an den CEO Mike Latham berichten.

Mark Pugh, der derzeitige Head of Employee Benefits, wird sich von seinen operativen Aufgaben zurückziehen und sich künftig auf die Entwicklung und Umsetzung der Angebote von Verlingue für multinationale Kunden, Großkunden und Kooperationspartner konzentrieren.

Die Übernahme erfolgt kurz nach der Eröffnung eines neuen allgemeinen Versicherungsbüros in Birmingham, das die Regionen Midlands und Südwestengland abdeckt.

Mike Latham, CEO von Verlingue UK, merkte dazu Folgendes an:

"Dies ist eine für Verlingue besonders spannende Übernahme, mit der wir unsere Präsenz auf dem Markt für Employee Benefits erweitern und auf unserer jüngsten Expansion als Unternehmensgruppe in den Regionen Midlands und Südwestengland aufbauen. Unsere Strategie ist es, unsere Geschäftstätigkeit im Bereich Employee Benefits weiter auszubauen. Wir sind aktiv auf der Suche nach weiteren Übernahmen in diesem Jahr und in den kommenden Jahren."

Benjamin Verlingue, Director of International Subsidiaries bei Verlingue, ergänzte:

"Die Übernahme von Brunsdon Employee Benefits unterstützt uns dabei, unsere Präsenz auf dem britischen Markt zu stärken und zum wichtigen Akteur auf diesem strategischen Versicherungsmarkt zu werden. Wir verfolgen nach wie vor das Ziel, unseren Status als unabhängiges familiengeführtes Brokerunternehmen beizubehalten und uns gleichzeitig durch hochkompetente Teams in ganz Europa weiterzuentwickeln, um unseren Kunden auf internationaler Ebene alle Dienstleistungen anbieten zu können, die sie nachfragen."

Über Verlingue

Der Versicherungsbroker Verlingue ist eine Tochtergesellschaft der Adelaïde Group mit Spezialisierung auf Unternehmensversicherungen.

Es ist der Anspruch von Verlingue, nah bei den Unternehmen zu sein. Das Management ihrer Risiken und die Absicherung ihrer Mitarbeitenden hilft den Kundinnen und Kunden, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, um eine höhere Wertschöpfung generieren zu können.

Mit Niederlassungen in Frankreich, Großbritannien, der Schweiz, Portugal und Italien sowie über Partnerunternehmen in mehr als 100 Ländern begleitet Verlingue Kundinnen und Kunden beständig in jeder Situation. Verlingue versteht ihre Risiken und erarbeitet gemeinsam mit ihnen Präventionsmaßnahmen und maßgeschneiderte Versicherungslösungen.

1.350 Mitarbeitende, davon 550 außerhalb Frankreichs

2,350 Mrd. EUR verwaltetes Prämienvolumen

Niederlassungen in fünf europäischen Ländern

Contacts:

Adelaïde Group Thomas Barbelet thomas.barbelet@verlingue.fr Tel. +33(0)6 72 75 49 14

Epoka Agency Lucie Fortin lfortin@epoka.fr Tel. +33(0)6 19 68 70 18