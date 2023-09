Berlin (ots/PRNewswire) -Nachdem Midea als eines der ersten Unternehmen die Matter-Zertifizierung für eine Klimaanlage (https://www.midea-group.com/about-us/news/award-winning-midea-u-among-world-s-very-first-matter-certified-) erhalten und einen mit Matter verbundenen Luftreiniger (https://www.midea-group.com/about-us/news/midea-reveals-one-of-the-world-s-first-matter-connected-fans) vorgestellt hat, zeigt das Unternehmen sein fortwährendes Engagement für einen branchenweit einheitlichen Standard mit der Präsentation des mit Matter verbundenen Geschirrspülers auf der IFA 2023. Die weltweit größte Messe für Haushaltsgeräte, die IFA, findet dieses Jahr vom 1. bis 5. September in Berlin statt.Matter (https://csa-iot.org/all-solutions/matter/) ist die Grundlage für vernetzte Dinge. Dieser branchenübergreifende einheitliche Standard verspricht zuverlässige, sichere Konnektivität - ein Gütesiegel, dass Geräte nahtlos zusammenarbeiten - heute und morgen -, geleitet von der Connectivity Standards Alliance ("die Alliance") (https://csa-iot.org/), deren Mitglieder aus verschiedenen Branchen zusammenkommen, um die Zukunft der Konnektivität zu verändern."Bei Midea konzentrieren wir uns auf die Entwicklung von Smart-Produkten, die nicht nur um ihrer selbst willen intelligent sind, sondern echte Vorteile bieten. Der Nutzer kann seine Smart-Home-Geräte von Midea in Verbindung mit anderen Dritten über den Matter-Standard nahtlos bedienen", sagte Patrick Serrato, Head of IoT bei der Midea America Corp. und Mitglied des Alliance-Vorstands. "Wir haben letztes Jahr mit einem der ersten Matter-zertifizierten Klimageräte begonnen, gefolgt von der Präsentation eines der ersten Matter-vernetzten Luftreinigers Anfang dieses Jahres, und jetzt stellen wir den ersten Matter-vernetzten Geschirrspüler vor. Wir setzen uns für Matter ein, und werden dies auch weiterhin tun, bis alle unsere Produktkategorien zertifiziert sind."Auch ohne Matter verfügt der neueste Geschirrspüler von Midea bereits über eine Reihe von intelligenten Funktionen, die das Leben erleichtern. Er ermöglicht Fernsteuerung über die App, sodass der Benutzer den Geschirrspüler von jedem beliebigen Ort aus bedienen kann. Darüber hinaus werden zeitnahe Benachrichtigungen direkt an Mobilgeräte gesendet, um an die Reinigung des Geschirrspülers zu erinnern.Mit Matter bietet der Geschirrspüler von Midea jetzt eine schnelle und sichere Einrichtung, deren Prozess für die Benutzer überall einheitlich ist, egal ob es sich um den Geschirrspüler, eine Glühbirne oder ein Türschloss handelt. Einmal eingerichtet, kann der Geschirrspüler nahtlos mit anderen Matter-kompatiblen Geräten im ganzen Haushalt verbunden werden, unabhängig von deren Marke.Mit der bevorstehenden Markteinführung der Version 1.20 von Matter Ende September oder Anfang Oktober werden die mit Matter verbundenen Geschirrspüler von Midea voraussichtlich zu den ersten branchenführenden Marken gehören, die den Verbrauchern Dienste anbieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2200502/Photo_for_Matter_ID_67db5490644b.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/midea-prasentiert-auf-der-ifa-2023-den-weltweit-ersten-geschirrspuler-mit-matter-anbindung-301917281.htmlPressekontakt:Lisa Zhao,zhaols15@midea.comOriginal-Content von: Midea KWHA Division, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171705/5595193