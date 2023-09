DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Xis Fernbleiben beim G20-Gipfel:

"Abgesehen vom Streit um den Ukrainekrieg vermutet man in Neu-Delhi auch, dass Xis Gipfel-Absage etwas mit Indiens Selbstinszenierung als "Stimme des globalen Südens" während der G20-Präsidentschaft zu tun hat. Die Volksrepublik hätte diese Rolle gern für sich, wie Xi Jinping mit seinem Auftritt beim BRICS-Gipfel in Südafrika jüngst unter Beweis 'stellte. Im Wettbewerb um Verbündete unter den Schwellenländern scheint er nun den großen internationalen Auftritt von Indiens Premier Narendra Modi nicht weiter aufwerten zu wollen. Für Modi ist die Abwesenheit Xis aber gleichermaßen eine Chance. Er kann sich am Gipfel-Wochenende nun nicht nur als alleinige "Stimme des globalen Südens" präsentieren, sondern auch als Stimme der Vernunft - als Vertreter eines Landes, das sich auch in schwierigen Zeiten nicht von seinen globalen Verpflichtungen zurückzieht."/al/DP/ngu