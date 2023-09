Die Vonovia-Aktien haben am Montag versucht, ihren Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Förderlich für die Stimmung war eine Hochstufung auf "Equal-weight" durch die Bank Morgan Stanley. Der Abstieg der Aktien des Immobilienkonzerns aus dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 entspricht derweil den Erwartungen.Nach einem Spitzenplus von 2,5 Prozent in den Anfangsminuten, gingen die Papiere von Vonovia am Montag am Ende mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 21,98 Euro über die Ziellinie.Bei dem Ende August ...

