DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HEIZUNGSSEKTOR - Die Heizungsbranche steuert auf ein Rekordjahr zu. Der Bundesverband der Heizungsindustrie (BDH) rechnet damit, dass die Unternehmen in diesem Jahr erstmals mehr als eine Million Anlagen verkaufen werden. Die Heizungsproduzenten setzten von Januar bis Juni bereits 667.500 Wärmeerzeuger ab. Das geht aus den Halbjahreszahlen des BDH hervor, die dem Handelsblatt vorliegen. Gegenüber den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres sei der Absatz um 44 Prozent gestiegen. (Handelsblatt)

HAUSHALTSPOLITIK - Der Bundesrechnungshof übt scharfe Kritik an den Plänen der Bundesregierung, den Verwendungszweck des Sondervermögens für die Bundeswehr auszuweiten. Wie der Spiegel berichtet, üben die obersten Finanzkontrolleure des Bundes Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und die Ampelkoalition vor einem Rechtsbruch. "Die Mittel des Sondervermögens sollen nicht mehr ausschließlich der Finanzierung bedeutsamer Ausrüstungsvorhaben dienen. Die vorgesehene Ausweitung läuft dem vom Verfassungsgesetzgeber mit dem Sondervermögen verfolgten Zweck zuwider", heißt es in einem vertraulichen Bericht der Finanzkontrolleure vom Montag, der dem Spiegel vorliegt. (Der Spiegel)

GRUNDSTEUER - Der Bund der Steuerzahler (BdSt) und der Eigentümerverband Haus & Grund (H&G) wollen gegen das Vorgehen vieler Finanzämter bei der Grundsteuerreform klagen. Wie Bild berichtet, soll in den nächsten Tagen unter anderem beim Finanzgericht Berlin eine Untätigkeitsklage eingereicht werden. Grund sei aus Sicht der Verbände die Blockadehaltung vieler Finanzämter, die Einsprüche gegen die Grundsteuerbescheide seit zum Teil mehr als sechs Monaten nicht bearbeiten. BdSt-Präsident Reiner Holznagel sagte zu Bild: "Die Finanzämter blockieren effektiven Rechtsschutz. Dadurch werden Millionen Häuser falsch bewertet." H&G-Präsident Kai Warnecke mahnte, die Blockadehaltung vieler Finanzämter könnte dazu führen, dass Eigentümer und Mieter künftig mit einer stetig steigenden Grundsteuer rechnen müssten. Das mache Wohnen noch teurer. (Bild)

DEUTSCHE HÄFEN - Die deutschen Küstenländer fordern von der Bundesregierung eine stärkere Unterstützung ihrer Häfen. "Jetzt ist die Zeit, die Herausforderungen gemeinsam zu meistern, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) dem Handelsblatt. "Das gelingt uns aber nur, wenn wir auch die dafür notwendigen Investitionen auslösen können." Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) erklärte: "Die nötigen Investitionen können die Küstenländer nicht allein stemmen." Bei der anstehenden Nationalen Maritimen Konferenz Mitte September in Bremen wollen die Länder Unterstützung in Höhe von 400 Millionen Euro fordern. (Handelsblatt)

DIGITALER EURO - Ein neues Angebot des US-Zahlungsdienstleisters Paypal bestärkt die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Bestreben, einen digitalen Euro aufzulegen. Paypal bietet seinen Kunden in den USA seit kurzem einen Stablecoin an, also eine private Digitalwerbung, die eins zu eins an den Dollar gekoppelt ist. Mit Verweis auf diese Entwicklung wirbt EZB-Direktor Fabio Panetta um Rückhalt für das Projekt eines digitalen Euro. Der EZB missfällt die Marktmacht amerikanischer Zahlungsdienstleiser auf dem europäischen Markt. Das machte Panetta bei einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments (Econ) deutlich. (Börsen-Zeitung)

September 05, 2023 01:06 ET (05:06 GMT)

