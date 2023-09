Viele kennen den Spruch "Sell in May and go away". Es gibt allerdings eine Erweiterung dieser berühmter Börsenregel: "...but remember, come back in September". Blickt man auf die Entwicklung der Börsen in den vergangenen Jahren, so war der Herbst durchaus eine sehr gute Zeit zum Einstieg. Aktuell bietet sich dafür etwa diese Aktie an.

Den vollständigen Artikel lesen ...