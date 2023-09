FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWACHER START - Abermals enttäuschende chinesische Konjunkturdaten dürften den deutschen Aktienmarkt am Dienstag zum Handelsstart belasten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,22 Prozent tiefer auf 15 790 Punkte. Damit bleibt der Index erst einmal in seiner jüngsten Handelsspanne, nachdem er zum Wochenstart zunächst in Richtung 16 000 Punkte gestiegen war, letztlich aber mit moderaten Verlusten geschlossen hatte. Im August trübte sich die Stimmung in Chinas Dienstleistungssektor ein, wie Daten des Wirtschaftsmagazins Caixin zeigten. Das untermauert laut dem Experten Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management die Sorgen vieler Investoren. Es fehlten weiter Anzeichen, dass die Stützungsmaßnahmen der Regierung der Wirtschaft auf die Sprünge helfen.

USA: - KEIN HANDEL AM MONTAG - Der Handel an den US-Aktienbörsen hat am Montag wegen eines Feiertags geruht.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben nach dem freundlichen Wochenstart am Dienstag wieder nachgegeben. Der japanische Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende leicht um 0,06 Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte im späten Handel rund 0,6 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab nach den kräftigen Gewinnen am Vortag um 1,5 Prozent nach. Im August trübte sich die Stimmung in Chinas Dienstleistungssektor ein, wie Daten des Wirtschaftsmagazins Caixin zeigten. Am Montag hatte die Hoffnung auf eine Pause bei den Zinserhöhungen in den USA die Märkte noch gestützt.



DAX 15824,85 -0,10

XDAX 15824,12 -0,24

EuroSTOXX 50 4279,87 -0,06

Stoxx50 3967,63 0,00



DJIA 34837,71 0,33 (Freitag)

S&P 500 4515,77 0,18 (Freitag)

NASDAQ 100 15490,86 -0,07 (Freitag)°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 131,40 0,06%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0788 -0,06

USD/Yen 146,7585 0,19

Euro/Yen 158,3250 0,13°



ROHÖL:





Brent 88,92 -0,08 USD WTI 85,93 0,38 USD°

