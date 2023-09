DJ Encavis erweitert Solar-Portfolio in Spanien mit 28-MW-Solarpark

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat von der ILOS Projects GmbH einen baureifen 28-Megawatt-Solarpark in Spanien erworben. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, soll der Park nach seiner Fertigstellung jährlich über 50 Gigawattstunden an Erneuerbarer Energie erzeugen. Der Netzanschluss ist für Ende 2024 geplant. ILOS Projects ist bereits ein strategischer Entwicklungspartner von Encavis in Italien.

"Im November 2022 hatten wir in Guillena in Andalusien einen 55-MW-Solarpark erworben und vergrößern nun mit diesem Projekt wie geplant unser Solar-Portfolio in Spanien", sagte Encavis-CIO/COO Mario Schirru. "Wir kommen damit unserem Ziel einen großen Schritt näher, mehrere Solarparks in Spanien zu bündeln, um dann ein attraktives gemeinsames Power Purchase Agreement (PPA) zu unterzeichnen."

