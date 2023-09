Bundeskanzler Olaf Scholz will am Dienstag (14.00 Uhr) in München die Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility offiziell eröffnen. Die Autobranche erhofft sich von ihm eine klare Positionierung beim viel diskutierten Industriestrompreis, der sie im weltweiten Wettbewerb entlasten würde. Dabei geht es um mögliche Subventionen für besonders energieintensive Branchen.Auch eine Verlängerung der Kaufprämien für E-Autos in Deutschland würde aus Sicht der Branche helfen, die von der Regierung angepeilten Ziele ...

