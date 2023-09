Die CA Immo hat das jüngste Aktienrückkaufprogramm am 31. August 2023 planmäßig beendet. Es wurden 2 Mio. Aktien, das ist ein Anteil in Höhe von 1,88 Prozent am Grundkapital, erworben. Die Aktien wurden laut CA Immo zu durchschnittlich 26,54 Euro je Stück gekauft. Insgesamt hält die CA Immo nun 8.780.037 eigene Aktien, was einem Anteil am Grundkapital in Höhe von 8,24 Prozent entspricht.

Den vollständigen Artikel lesen ...