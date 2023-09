DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im August verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 51,8 (Juli: 54,1) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Der Index blieb damit jedoch den achten Monat in Folge über der Marke von 50, was auf eine Expansion des Sektors hindeutet. Werte darunter deuten auf eine Schrumpfung.

Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im August auf 51,0 (Vormonat: 51,5) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termin:

Im Lauf des Tages:

IE/Ryanair Holdings plc, Capital Markets Day

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 50,1 zuvor: 51,5 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 46,7 1. Veröff.: 46,7 zuvor: 47,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 46,6 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 47,3 1. Veröff.: 47,3 zuvor: 52,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,7 1. Veröff.: 44,7 zuvor: 48,5 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 48,3 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 50,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,0 1. Veröff.: 47,0 zuvor: 48,6 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 48,7 1. Veröff.: 48,7 zuvor: 51,5 - EU 11:00 Erzeugerpreise Juli Eurozone PROGNOSE: -0,6% gg Vm/-7,6% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-3,4% gg Vj - US 16:00 Auftragseingang Industrie Juli PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: +2,3% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.801,00 -0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.513,75 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 15.498,75 -0,1% Nikkei-225 32.969,84 +0,1% Schanghai-Composite 3.157,19 -0,6% Hang-Seng-Index 18.593,39 -1,3% +/- Ticks Bund -Future 131,90 +3 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.824,85 -0,3% DAX-Future 15.850,00 -0,1% XDAX 15.829,12 -0,2% MDAX 27.852,35 +0,1% TecDAX 3.156,48 -0,1% Euro-Stoxx-50 4.279,87 -0,1% Stoxx50 3.967,63 -0,0% Dow-Jones 34.837,71 +0,3% S&P-500-Index 4.515,77 +0,2% Nasdaq-Comp. 14.031,82 -0,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,93 +6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem zurückhaltenden Start in den Dienstag rechnen Händler am frühen Morgen. Die Handelswoche beginne eigentlich erst am Nachmittag, wenn die Amerikaner aus dem verlängerten Wochenende nach dem Labor Day an die Börse zurückkehrten. Da Vorgaben der Wall Street fehlten, dürfte sich das Geschäft in Europa erst mit der dortigen Eröffnung beleben, heißt es.

Schlechte Nachrichten gibt es derweil wieder aus China: Dort ist auch der Caixin-Einkaufsmanager-Index (PMI) der privaten Unternehmen deutlicher gefallen als erwartet. Positiv daran sei allerdings, dass damit auch weitere Konjunkturspritzen in China zu erwarten seien. In Australien hat derweil die Notenbank die Zinsen unverändert gelassen, was weitere Hoffnungen auf eine globale Pause bei den Zinserhöhungen nährt. Ebenfalls im Blick steht China in München, wo die Autohersteller aus dem Reich der Mitte zum ersten Mal in großer Zahl auf der Automesse IAA auftrumpfen. Auch die Auto-Aktien aus dem DAX stehen damit weiter im Fokus mit Aussagen der dazugehörigen Unternehmen, wie sie die Herausforderung durch Chinas Hersteller vor allem im E-Auto-Bereich kontern wollen. Konjunkturseitig gilt das Interesse europaweit den Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes. Angesichts der angeschlagenen Stimmung dürften Aufwärtsrevisionen sehr positiv aufgenommen werden. Dazu werden aus der Eurozone die Erzeugerpreise (CPI) veröffentlicht.

Rückblick: Knapp behauptet - Das Plus im frühen Handel wurde von Investoren rasch dazu genutzt, das Risiko zu senken. Die deutschen Exporte brachen derweil im Juli erneut ein, was viele Teilnehmer an der Börse nicht überraschte, allerdings auf der Stimmung lastete. Bremsend wirkte zudem der Ölpreis, das Barrel notierte auf Jahreshoch. Nach einem impulsarmen Vormittag dünnten am Nachmittag dann auch noch die Umsätze aus, in den USA blieben wegen des Feiertags "Labor Day" sämtliche Börsen geschlossen. Munich Re wiesen nur ein mageres Minus von 0,5 Prozent trotz Aufnahme in den Stoxx-50-Index aus. Dieser Schritt sei erwartet worden, hieß es. Daneben steigen ING (-0,6%) auf, herausgenommen werden Adyen (+1,7%) und Kering (+0,4%). Ferrari (-0,3%) und Saint-Gobain (-3%) steigen in den Euro-Stoxx-50 auf.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Für die Automobilhersteller gab es einen steten Nachrichtenfluss von der IAA in München. Sie müssen sich nach Einschätzung von EY-Autoexperte Constantin M. Gall angesichts konjunkturellen Gegenwinds und gestiegenen Preisdrucks auf eine geringere Profitabilität einstellen. Die Aktien der großen Autohersteller im DAX notierten wenig verändert. Brenntag legten um 0,3 Prozent zu. Hier erhöhte Großaktionär Klaus-Michael Kühne seine Beteiligung weiter auf nunmehr 10 Prozent. Kion lagen mit einem Plus von 4,8 Prozent fest im Markt. Kepler Cheuvreux hat die Gewinnschätzungen erhöht und die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 51 Euro bekräftigt. Siemens profitierten von einer Hochstufung durch Bernstein auf "Outperform" und legten um 0,5 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

In Ermangelung von Vorgaben aus den USA - dort wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt - bewegte sich der Gesamtmarkt kaum. Die Airbus-Aktie lag leicht im Plus. Der Flugzeugbauer ist in Gesprächen mit Air France-KLM über die Gründung eines Joint Venture.

USA - AKTIEN (Freitag)

Behauptet - Marktbeobachter sprachen von vereinzelten Gewinnmitnahmen. Dazu hätten viele Akteure vor dem verlängerten Wochenende keine neuen Positionen mehr aufbauen wollen. Die US-Arbeitsmarktdaten für August hatten insgesamt die jüngst bereits gestiegenen Hoffnungen auf nicht weiter steigende Zinsen untermauert. Bei den S&P-500-Subindizes avancierten Energieaktien zum Tagesgewinner (+2,1%) vor dem Hintergrund der auf Jahreshochs gestiegenen Ölpreise. Ganz am Ende (-4,6%) landeten Autoaktien. Tesla gaben um 5,7 Prozent nach. Der Elektroautobauer hatte die Preise für das Model S und das Model X in China erneut gesenkt. Dell schossen um 21,2 Prozent nach oben. Der Umsatz des Computerbauers sank zwar im zweiten Quartal, fiel aber wie der Gewinn immer noch klar besser aus als erwartet. Erst am Vortag hatte der Chef des Chipriesen Intel (+4,2%) von einem starken PC-Markt gesprochen. Klares Schlusslicht im Dow waren Walgreens Boots Alliance mit einem Minus von über 7 Prozent. Die Chefin der größten US-Apothekenkette gibt ihren Posten auf, nachdem die Walgreens-Aktie im August den stärksten monatlichen Rückgang seit fast fünf Jahren erlitten hatte und einen Monat nach dem überraschenden Rücktritt des Finanzchefs. Dazu teilte Walgreens mit, für 2023 einen bereinigten Gewinn zu erwarten, der am oder nahe am unteren Ende der bisherigen Prognose liegt.

USA - ANLEIHEN (Freitag)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,88 +1,1 4,87 45,9 5 Jahre 4,30 +4,9 4,25 29,6 7 Jahre 4,26 +5,1 4,21 28,9 10 Jahre 4,18 +7,1 4,11 30,0 30 Jahre 4,29 +8,1 4,21 32,4

Am US-Zinsterminmarkt sanken die Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung im September wie auch im November weiter nach den günstig ausgefallenen Arbeitsmarktdaten. Dass am Anleihemarkt die Renditen dennoch etwas anzogen, werteten Marktteilnehmer als eine Gegenbewegung auf den jüngsten tagelangen Rückgang. Einige verwiesen aber auch auf den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende US-Gewerbe. Er war im August stärker gestiegen als erwartet. liegt allerdings weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereich. Wieder andere Akteure erklärten die anziehenden Marktzinsen mit einem Kommentar von Cleveland-Fed-Präsidentin Loretta Mester. Sie sagte, dass trotz einiger Fortschritte die Inflation zu hoch bleibe.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0784 -0,1% 1,0795 1,0787 +0,8% EUR/JPY 158,30 +0,1% 158,12 157,98 +12,8% EUR/CHF 0,9550 +0,0% 0,9547 0,9544 -3,5% EUR/GBP 0,8547 -0,0% 0,8548 0,8548 -3,4% USD/JPY 146,79 +0,2% 146,47 146,46 +12,0% GBP/USD 1,2617 -0,1% 1,2630 1,2620 +4,3% USD/CNH 7,2930 +0,2% 7,2753 7,2761 +5,3% Bitcoin BTC/USD 25.700,87 +0,1% 25.669,50 25.817,44 +54,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Euro tendierte nach dem deutlichen Rücksetzer vom Freitag ganz leicht erholt und stieg zeitweilig knapp über 1,08 Dollar. Am Wochenende habe EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch im belgischen Radio gesagt, dass die EZB die Zinssätze aufgrund der andauernden Inflation möglicherweise weiter anheben müsse, erläuterte Zinsstrategin Evelyne Gomez-Liechti von Mizuho.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,89 85,55 +0,4% +0,34 +9,7% Brent/ICE 88,85 89 -0,2% -0,15 +8,2%

Die Ölpreise legten auf hohem Niveau noch etwas zu, da weiter damit gerechnet wird, dass die großen Produzenten das Angebot knapp halten werden. Zudem stützte die Hoffnung, dass die US-Notenbank die Zinssätze unverändert lassen wird, um eine Dämpfung der US-Wirtschaft zu vermeiden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.937,62 1.938,64 -0,1% -1,02 +6,2% Silber (Spot) 23,83 23,98 -0,6% -0,15 -0,6% Platin (Spot) 950,58 957,35 -0,7% -6,78 -11,0% Kupfer-Future 3,81 3,81 -0,5% -0,02 -0,3%

Der Goldpreis notierte kaum verändert um 1.940 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins zwar den dritten Monat in Folge unverändert gelassen, bleibt angesichts der Inflationsentwicklung jedoch auf der Hut. Der Leitzins wurde, wie von Ökonomen allgemein erwartet, bei 4,10 Prozent belassen. "Eine weitere Straffung der Geldpolitik könnte erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die Inflation innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf das Zielniveau zurückkehrt, aber das wird weiterhin von den Daten und der sich entwickelnden Bewertung der Risiken abhängen", hieß es von der RBA in einer Erklärung.

POSTBANK / DT. BANK

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin beobachtet erhebliche Beeinträchtigungen bei der Abwicklung des Kundengeschäfts bei der "Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG" (Postbank) und prüft, ob aufsichtlich relevante Mängel in dem Institut bestehen. Laut Mittteilung der Aufsichtsbehörde liegen dazu zahlreiche Beschwerden von Kunden vor. Die Bafin gehe den Beschwerden nach und werde, wenn angezeigt, in diesem Zusammenhang aufsichtliche Maßnahmen verhängen.

AIRBUS und AIR FRANCE

haben exklusive Verhandlungen über die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens (JV) aufgenommen, das Wartungsdienstleistungen für die A350-Komponenten, einschließlich Lieferkettenmanagement und Reparaturen, anbieten soll.

ENCAVIS

hat von der ILOS Projects GmbH einen baureifen 28-Megawatt-Solarpark in Spanien erworben. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, soll der Park nach seiner Fertigstellung jährlich über 50 Gigawattstunden an Erneuerbarer Energie erzeugen. Der Netzanschluss ist für Ende 2024 geplant.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2023 01:37 ET (05:37 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.