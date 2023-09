NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Investoren stützten die Transformation bei Gerresheimer, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des deutlichen Kursanstiegs seit Jahresbeginn müssten die Schätzungen aber steigen, damit weitere Kursgewinne gerechtfertigt./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2023 / 15:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2023 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6

