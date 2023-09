Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG:

Der KMU-Anleihemarkt hat ein schwieriges erstes Halbjahr hinter sich. Zinsanstieg und Konjunkturschwäche machen den Emittenten zu schaffen, dazu hallt das KFM-Beben nach. Wer sich dennoch aus der Deckung wagt, sollte die wesentlichen aktuellen Trends kennen.

"Weil Sie hier so gut Bescheid wissen, vielleicht können Sie mir dies und das erklären", heißt es ganz zu Beginn von Loriots berühmtem Sketch "Auf der Rennbahn" (in der Urfassung von Wilhelm Bendow). Ich sage es ganz offen, selten war diese "Fußnote" für mich so schwer in die berühmte Nussschale zu fassen wie dieses Mal. Die Gesamtmelange, mit der sich der Kapitalmarkt und speziell das Mittelstandssegment aktuell herumschlagen müssen, ist schon ziemlich einzigartig. All die volkswirtschaftlichen Probleme in Deutschland und China als wichtigstem Handelspartner, gepaart mit geopolitischen und fiskalischen Herausforderungen auf beiden Seiten des Atlantiks machen seriöse Projektionen im Moment extrem schwer.

Dennoch: Wie immer, wenn die Sommerferien vielerorts zu Ende gehen, möchte ich mich an einem Halbzeitfazit für das laufende Jahr 2023 versuchen. Vieles was vorausgesagt wurde, ist dabei eingetroffen. Allen voran natürlich der Zinsanstieg. Gemäß der von der IR-Beratung IR.on AG durchgeführten Analyse, an der auch die BankM teilnahm, erhöhte sich der durchschnittliche Kupon der emittierten Anleihen in den ersten sechs Monaten auf 8,77% p.a. Das ist ein Sprung um exakt zwei Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Thematisch hat der Energiebereich erwartungsgemäß die Immobilienbranche als aktivster Sektor abgelöst. Im Fokus stehen dabei ganz klar ESG-Themen, die aus kaum einer Investment Story mehr wegzudenken sind.

Ach, wie unangenehm

Doch ein Green-Bond-Siegel allein ist im aktuellen Umfeld längst nicht mehr ausreichend. Dafür ist das Stimmungsbild zu eingetrübt. Vor allem die Liquidierung bzw. das laufende juristische Scharmützel rund um den (ehemaligen) KFM Deutscher Mittelstands ...

