LANE: EZB SIEHT FALLENDE KERNINFLATION ÜBER DEN HERBSTACLN SW - ACCELLERON SIEHT WEITER GJ UMSATZ ETWA +13%AIR FP - WirtschaftsWoche: Flugverkehr Airbus und Air France-KLM sprechen über Joint Venture RNO FP - Nach Einschätzung von Renault-Chef Luca de Meo kann die neue Elektroautosparte bei ihrem Börsengang in der ersten Hälfte des nächsten Jahres einen Preis von bis zu 10 Milliarden Euro erzielen. Der französische Automobilhersteller gliedert seine Elektroauto- und Softwaresparte in eine separate Einheit namens Ampere aus und plant einen europäischen Börsengang in der ersten Hälfte des Jahres 2024. De Meo warnte davor, dass die europäische Autoindustrie von übervorsichtigen Investoren in der Region gebremst wird, da die etablierten Autohersteller mit den seiner Meinung nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...