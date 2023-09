HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4716/ In Folge 14 geht es um den Schulbeginn in Ostösterreich und erneut das Bekenntnis, mehr Finanzbildung in den Schulunterricht zu bringen. Und ja, es hat sich etwas getan, wenngleich grössere Ideen zunächst noch gescheitert sind. Immerhin: Über Geld wird wieder gesprochen und das ist gut so. Ich zitiere in dieser Folge Staatsekretärin Claudia Plakolm, bringe auf Basis einer Schulstunde von Andreas Treichl Inputs, wie so etwas aussehen könnte, freilich mit besseren Schulbüchern als heute (Wunsch). Es gibt hier Kritik an der Arbeiterkammer und eine Verteidigung ebendieser. Grosse Teile der Folge werden mit dem Showpratktikanten Laurenz Schwieger, für den jetzt auch wieder die Schule beginnt, ...

