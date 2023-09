EQS-News: iOmx Therapeutics AG / Schlagwort(e): Personalie

iOmx Therapeutics ernennt Dr. Nils Peter Debus zum Chief Business Officer



05.09.2023 / 08:30 CET/CEST

iOmx Therapeutics ernennt Dr. Nils Peter Debus zum Chief Business Officer Martinsried / München, 05. September 2023 - iOmx Therapeutics AG (iOmx), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das zielgerichtete Krebsimmuntherapien der nächsten Generation entwickelt, gab heute die Ernennung von Dr. Nils Peter Debus zum Chief Business Officer (CBO) bekannt, um die neue Wachstumsphase des Unternehmens voranzutreiben. Dr. Debus ist ein erfahrener Life Science Manager mit 27 Jahren Branchenerfahrung und einer herausragenden Erfolgsbilanz im Bereich Business Development & Licensing. Dr. Apollon Papadimitriou, CEO von iOmx, sagte: "Nils bringt eine umfassende strategische Geschäftsexpertise mit, die sich beim Aufbau von Partnerschaften und der Umsetzung von transformativen Kooperationen und Übernahmen erfolgreich erwiesen hat. Seine langjährige Branchenerfahrung wird für die weitere Entwicklung unserer globalen Geschäftsentwicklungsaktivitäten von großem Wert sein." Dr. Nils Debus, CBO von iOmx, ergänzte: "iOmx hat in kurzer Zeit beeindruckende Fortschritte erzielt, indem es seine iOTarg-Plattform zur Behandlung neuartiger Immun-Checkpoints auf myeloischen Zellen eingesetzt und seinen ersten neuartigen Immun-Checkpoint-Inhibitor in die Klinik gebracht hat. Durch die Identifizierung neuartiger Tumorumgehungstherapien werden wir das Potenzial des Immunsystems zur Krebsbekämpfung weiter ausschöpfen und Tumore bekämpfen, die derzeit gegen bestehende Immuntherapien resistent sind. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Apollon und dem gesamten iOmx-Team, um starke Partnerschaften mit Pharmaunternehmen aufzubauen und unsere strategischen Optionen zu maximieren. Wir laden die Biopharma-Kollegen ein, unsere Technologieplattform und unsere fortgeschrittenen Programme näher kennenzulernen." Vor seinem Eintritt bei iOmx war Dr. Debus als CBO bei OSE Immunotherapeutics (Paris, Frankreich) tätig, einem Unternehmen mit Fokus auf innovative Therapien für Immunonkologie und Autoimmunerkrankungen. Bei Boehringer Ingelheim (Ingelheim) arbeitete er neun Jahre in leitenden Positionen im Bereich BD&L. Sein Schwerpunkt lag auf Biosimilars, strategischen Transaktionen und Allianzmanagement, F&E-Pipeline- und Kommerzialisierungstransaktionen sowie Patentverhandlungen. Bei Merz Pharmaceuticals (Frankfurt) war er als VP BD tätig. Seine BD&L-Karriere begann er bei der Schering AG (heute Bayer) in Berlin. Dr. Debus ist ausgebildeter Mikrobiologe und promovierte an der Humboldt-Universität zu Berlin auf dem Gebiet der embryonalen Stammzellforschung. Darüber hinaus hat er an der Duke University (Durham, USA) eine Ausbildung im Bereich Corporate Finance absolviert. Über iOmx Therapeutics

iOmx Therapeutics ( www.iomx.com ) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von "first-in-class" Krebsimmuntherapien konzentriert, die auf neu entdeckte, von Krebszellen gekaperte Immun-Checkpoints abzielen. Mithilfe seiner iOTarg-Hochdurchsatz-Screening-Plattform hat iOmx eine Reihe von proprietären tumorassoziierten Immun-Checkpoints der nächsten Generation identifiziert und baut eine klinische Pipeline vielversprechender Arzneimittelkandidaten auf, die das Potenzial haben, Krebserkrankungen zu behandeln, die gegen derzeit verfügbare Immuntherapien resistent sind. Der führende Produktkandidat des Unternehmens, OMX-0407, zielt auf SIK, eine Familie immun-protektiver Kinasen bei verschiedenen soliden Tumoren, und wird derzeit in klinischen Studien der Phase I untersucht. iOmx wurde 2016 basierend auf der Arbeit seiner wissenschaftlichen Gründer Dr. Philipp Beckhove, und Dr. Nisit Khandelwal, am Deutschen Krebsforschungszentrum gegründet und wird von internationalen Life-Science-Investoren wie Wellington Partners, Sofinnova Partners und M Ventures sowie MIG Capital und Athos Biopharma unterstützt. iOmx hat seinen Sitz in Martinsried/München, Deutschland. Kontakt

MC Services AG

Katja Arnold, Julia von Hummel, Shaun Brown

T: +49(0)89 2102280

iomx@mc-services.eu





