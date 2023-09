DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im August verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 51,8 (Juli: 54,1) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der Index blieb damit jedoch den achten Monat in Folge über der Marke von 50, was auf eine Expansion des Sektors hindeutet. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im August auf 51,0 (Vormonat: 51,5) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Auftragseingang Industrie Juli PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: +2,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.514,00 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.500,00 -0,1% Nikkei-225 32.962,68 +0,1% Hang-Seng-Index 18.564,38 -1,5% Kospi 2.579,49 -0,2% Shanghai-Composite 3.158,28 -0,6% S&P/ASX 200 7.297,80 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Die Neigung zu Gewinnmitnahmen nach den Gewinnen am Montag wird verstärkt durch diverse ungünstig ausgefallene Konjunkturdaten. In China ist der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister im August deutlich unter dem Juli-Wert ausgefallen. Er blieb aber den achten Monat in Folge zumindest im Wachstum anzeigenden Bereich. In Japan sanken die Ausgaben der privaten Haushalte im Juli um 5,0 Prozent, wohingegen Ökonomen nur mit einem Rückgang von 2,5 Prozent gerechnet hatten. Und in Südkorea fielen die Verbraucherpreise im August um einiges höher aus als erwartet, was die dortige Notenbank wieder auf den Plan rufen könnte, die Zinsen weiter anzuheben. In Australien ließ die Notenbank unterdessen den Leitzinsen zum dritten Mal in Folge unverändert bei 4,10 Prozent. Unter den Einzelwerten brechen in Hongkong L'Occitane International um 25 Prozent ein. Das Papier war am Montag auf Wunsch des Unternehmens vom Handel ausgesetzt worden wegen einer bevorstehenden wichtigen Mitteilung. Hintergrund waren Berichte, dass der Hauptaktionär, der Österreicher Reinhold Geiger, auch die restlichen Anteile an dem Kosmetikunternehmen kaufen könnte. Der Mehrheitsaktionär teilte dann aber mit, diese Pläne aufgegeben zu haben. In Tokio knicken JFE Holdings um 6,4 Prozent ein, nachdem das Stahlunternehmen angekündigt hat, neue Aktien und eine Wandelanleihe auszugeben, um Geld in die Kasse zu spülen.

US-NACHBÖRSE (Freitag, 1. September)

Diversified Healthcare Trust machten einen Satz um 11,8 Prozent. Auslöser war die Mitteilung des Immobilien-Investmenttrust, dass seine Fusionsvereinbarung mit Office Properties Income Trust einvernehmlich beendet wurde. Office Properties Income Trust gewannen knapp 2 Prozent.

WALL STREET (Freitag, 1. September)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.837,71 +0,3% 115,80 +5,1% S&P-500 4.515,77 +0,2% 8,11 +17,6% Nasdaq-Comp. 14.031,82 -0,0% -3,15 +34,1% Nasdaq-100 15.490,86 -0,1% -10,21 +41,6% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 773 Mio 1.204 Mio Gewinner 1.864 1.375 Verlierer 1.021 1.526 unverändert 120 118

Behauptet - Marktbeobachter sprachen von vereinzelten Gewinnmitnahmen. Dazu hätten viele Akteure vor dem verlängerten Wochenende keine neuen Positionen mehr aufbauen wollen. Die US-Arbeitsmarktdaten für August hatten insgesamt die jüngst bereits gestiegenen Hoffnungen auf nicht weiter steigende Zinsen untermauert. Bei den S&P-500-Subindizes avancierten Energieaktien zum Tagesgewinner (+2,1%) vor dem Hintergrund der auf Jahreshochs gestiegenen Ölpreise. Ganz am Ende (-4,6%) landeten Autoaktien. Tesla gaben um 5,7 Prozent nach. Der Elektroautobauer hatte die Preise für das Model S und das Model X in China erneut gesenkt. Dell schossen um 21,2 Prozent nach oben. Der Umsatz des Computerbauers sank zwar im zweiten Quartal, fiel aber wie der Gewinn immer noch klar besser aus als erwartet. Erst am Vortag hatte der Chef des Chipriesen Intel (+4,2%) von einem starken PC-Markt gesprochen. Klares Schlusslicht im Dow waren Walgreens Boots Alliance mit einem Minus von über 7 Prozent. Die Chefin der größten US-Apothekenkette gibt ihren Posten auf, nachdem die Walgreens-Aktie im August den stärksten monatlichen Rückgang seit fast fünf Jahren erlitten hatte und einen Monat nach dem überraschenden Rücktritt des Finanzchefs. Dazu teilte Walgreens mit, für 2023 einen bereinigten Gewinn zu erwarten, der am oder nahe am unteren Ende der bisherigen Prognose liegt.

US-ANLEIHEN (Freitag, 1. September)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,88 +1,1 4,87 45,9 5 Jahre 4,30 +4,9 4,25 29,6 7 Jahre 4,26 +5,1 4,21 28,9 10 Jahre 4,18 +7,1 4,11 30,0 30 Jahre 4,29 +8,1 4,21 32,4

Am US-Zinsterminmarkt sanken die Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung im September wie auch im November weiter nach den günstig ausgefallenen Arbeitsmarktdaten. Dass am Anleihemarkt die Renditen dennoch etwas anzogen, werteten Marktteilnehmer als eine Gegenbewegung auf den jüngsten tagelangen Rückgang. Einige verwiesen aber auch auf den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende US-Gewerbe. Er war im August stärker gestiegen als erwartet. liegt allerdings weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereich. Wieder andere Akteure erklärten die anziehenden Marktzinsen mit einem Kommentar von Cleveland-Fed-Präsidentin Loretta Mester. Sie sagte, dass trotz einiger Fortschritte die Inflation zu hoch bleibe.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:19 % YTD EUR/USD 1,0783 -0,1% 1,0795 1,0803 +0,7% EUR/JPY 158,28 +0,1% 158,12 157,95 +12,8% EUR/GBP 0,8546 -0,0% 0,8548 0,8556 -3,4% GBP/USD 1,2618 -0,1% 1,2630 1,2624 +4,3% USD/JPY 146,78 +0,2% 146,47 146,23 +11,9% USD/KRW 1.324,94 +0,3% 1.321,11 1.318,73 +5,0% USD/CNY 7,2910 +1,9% 7,1528 7,2652 +5,7% USD/CNH 7,2925 +0,2% 7,2753 7,2668 +5,3% USD/HKD 7,8384 +0,0% 7,8346 7,8401 +0,4% AUD/USD 0,6415 -0,7% 0,6462 0,6472 -5,9% NZD/USD 0,5913 -0,5% 0,5940 0,5953 -6,9% Bitcoin BTC/USD 25.698,85 +0,1% 25.669,50 25.982,10 +54,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Euro erholte sich nach dem deutlichen Rücksetzer am Freitag ganz leicht. Für etwas Unterstützung sorgte, dass EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch im belgischen Radio gesagt hatte, dass die EZB die Zinssätze aufgrund der anhaltenden Inflation möglicherweise weiter anheben müsse. Im frühen Handel am Dienstag steht der Austral-Dollar unter Druck, er verliert gegenüber dem US-Dollar rund ein halbes Prozent, nachdem die australische Notenbank wie mehrheitlich erwartet zum dritten Mal in Folge die Zinsen unverändert gelassen hat.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,87 85,55 +0,4% +0,32 +9,6% Brent/ICE 88,87 89 -0,1% -0,13 +8,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten auf dem gerade erst erreichten höchsten Niveau des Jahres minimal weiter zu, weiter gestützt von der Spekulation, dass die großen Produzenten das Angebot knapp halten bzw. möglicherweise sogar weiter senken könnten. Zudem stützte die Hoffnung, dass die US-Notenbank die Zinssätze unverändert lassen werde, um eine Dämpfung der US-Wirtschaft zu vermeiden.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.937,64 1.938,64 -0,1% -1,00 +6,2% Silber (Spot) 23,82 23,98 -0,7% -0,16 -0,6% Platin (Spot) 950,55 957,35 -0,7% -6,80 -11,0% Kupfer-Future 3,81 3,81 -0,5% -0,02 -0,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

AUSTRALIEN - Geldpolitik

Die australische Notenbank hat den Cash Rate Zielsatz zum dritten Mal in Folge unverändert bei 4,10 Prozent belassen.

JAPAN - Konjunktur

Die Ausgaben der privaten japanischen Haushalte sind im Juli gegenüber dem Vormonat um 5,0 Prozent gesunken. Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang von 2,5 Prozent erwartet.

PHILIPPINEN - Inflation

Die Verbraucherpreise auf den Philippinen sind im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,3 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten 4,8 Prozent geschätzt.

SÜDKOREA - Konjunktur

