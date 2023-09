LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Commerzbank von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 10,80 Euro gesenkt. Von nun an dürfte der Zinsüberschuss enttäuschen, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Marktschätzungen sieht er erhebliche Risiken./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2023 / 23:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2023 / 04:10 / GMT



ISIN: DE000CBK1001

