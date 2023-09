Der DAX startet am Dienstag etwas schwächer in den Tag, nachdem Wirtschaftsdaten in China erneut enttäuschend ausgefallen sind und die Börsen in Shenzen und Hongkong nach unten drücken. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der DAX 0,3 Prozent tiefer bei 15.772 Zählern. Am Montag hatte der deutsche Leitindex unverändert geschlossen was auch mit fehlenden Vorgaben von der Wall Street zusammenhing. Der US-Handel startet nach einem Feiertag erst heute in die neue Handelswoche. Alle aktuellen Entwicklungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...