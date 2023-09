Abermals enttäuschende Konjunkturdaten aus China dürften den deutschen Aktienmarkt am Dienstag zum Handelsstart etwas belasten. Für den DAX zeichnet sich zum Handelsbeginn ein Minus von 0,2 Prozent auf 15.788 Punkte ab. Folgende Themen könnten zudem die Kursentwicklungen an der Frankfurter Börse beeinflussen:1. Verluste in Asien Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben nach dem freundlichen Wochenstart ...

