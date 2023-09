Der DAX setzte die Kursschwäche der Vortage auch am Montag weiter fort und ging mit einer weiteren bärischen Tageskerze bei 15.825 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Dienstag erneut schwächer bei 15.770 Punkten und nimmt damit Kurs auf die Marke von 15.700 Punkten. Bisher kann der DAX den 10er-EMA aber verteidigen und zeigt sich vorbörslich am heutigen Montag im Bereich von 15.890 Punkten höher. Gelingt ein erneuter ...

