Hamburg (ots) -Er sei christlich sozialisiert worden und habe sich früher immer gefragt: "Warum ist Gott, obwohl man kein Bildnis von ihm machen darf, weiß und ein Mann? Warum steckt da so viel Patriachat drin?" Für den Moderator, Podcaster und Sänger Tarik Tesfu ist klar: "Wenn es eine göttliche Kraft gibt, ist die in uns allen. Ergo: Sie ist auf jeden Fall nicht nur weiß, nicht cis und nicht männlich, weil die Menschen nicht ausschließlich so sind."Das Multitalent Tarik Tesfu bekannt durch die Talkshow-Format "deep und deutlich" oder den eigenen Podcast "Tratsch & Tacheles" setzt klare queer-feministische Messages. In der Reihe "Couch Confidence Club" des Lifestyle-Magazins COUCH gibt Tesfu zu, anfangs "unfassbar unsicher auf der Bühne" gewesen zu sein. Man müsse sich den Raum nehmen auszuprobieren, um sich sicher zu fühlen und das auch auszustrahlen. Daher bedeutet Confidence für ihn "Ausprobieren!". Für die deutsche Musikindustrie wünscht er sich, "dass progressive Künstler:innen wie ich mehr Support bekommen und Labels anfangen, sich mehr zu trauen." Anderen gibt er den Rat "bloß nicht alles zu zerdenken" und "aufzuhören, sich selbst so viel Druck zu machen".Das gesamte Interview mit Tarik Tesfu gibt es in der aktuellen Ausgabe COUCH (09/2023), ab heute im Handel erhältlich. Weitere Fragen und Antworten von Tesfu findet man auf dem COUCH-Instagram-Account (https://www.instagram.com/couch_magazin).Diese Meldung ist mit Quellenangabe COUCH Magazin zur Veröffentlichung frei.Das Interview und das Cover der COUCH finden Sie zum Download: HIER (https://rtlde.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/En2pgywF86hAilAMs3F5WFgBQ1cCoMXkwIAMmUvGNy6xYA?e=jz1EQW)Pressekontakt:PR / Kommunikation COUCHAndrea KramerTelefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3847E-Mail: andrea.kramer@rtl.decouchstyle.deOriginal-Content von: Couch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105003/5595253