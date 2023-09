Palantir hat einen relativ schwachen Start in die neue Woche verzeichnet. Der Aktienkurs startete mit einem leichten Minus, was die kürzliche Rallye der letzten Woche nicht stützen konnte. Dieser Anstieg hatte mehr als 4% betragen. Es könnte gute Gründe für die Zurückhaltung an den Märkten geben. Palantir: Zweifel am anhaltenden Boom In den letzten Monaten hat sich Palantir bereits erfreuliche Höhenflüge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...