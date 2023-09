Montag war ein stabiler Tag für die Nikola Motor-Aktie, da sie an der Nasdaq nicht fallen konnte. Die US-Börsen waren aufgrund des Labor Day Feiertages geschlossen. Trotzdem erlebten die Papiere des defizitären amerikanischen LKW-Entwicklers in Europa einen weiteren Rückgang und blieben in New York zum Schlusskurs von 1,18 US-Dollar stehen. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Nikola-Aktie innerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...