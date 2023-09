EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Studie

PRESSEMITTEILUNG Biotest behandelt ersten Gürtelrose-Patienten mit Varitect® CP in VARIZOSTA-Studie Hoher medizinischer Bedarf bei schweren Verläufen von Herpes zoster (Gürtelrose) und daraus resultierenden starken chronischen Nervenschmerzen

Beobachtungsstudie mit 160 Patienten soll Daten zur Optimierung der Behandlungsstrategie bei Herpes zoster generieren

Wirksamkeit und Sicherheit von Varitect® CP auch in dieser Indikation belegen Dreieich, 5. September 2023. Die Biotest AG gibt heute bekannt, dass der erste Patient in der von Biotest durchgeführten, prospektiven, multizentrischen Beobachtungsstudie VARIZOSTA eingeschlossen wurde. Bei der Studie wird der Einsatz des Herpes zoster Virus-spezifischen Hyperimmunglobulins Varitect® CP (VZV-IgG) bei komplexem Herpes zoster, insbesondere bei Patienten mit einer hohen Risikokonstellation für einen schweren Krankheitsverlauf untersucht werden. Die nicht-interventionelle Studie, in welche 120 mit VZV-IgG behandelte Patienten und 40 Kontrollpatienten eingeschlossen werden, wird an 15 Zentren in Deutschland durchgeführt. Ziel der Studie ist es, die Datenlage zu Varitect® CP in der Routineanwendung bei Patienten mit komplexem Herpes zoster zu erweitern und die Wirksamkeit und Sicherheit auch im Vergleich zur Standardtherapie zu belegen. Herpes zoster ist eine Viruserkrankung, die Hautausschläge und Nervenschmerzen in den betroffenen Hautarealen verursacht. In schweren Fällen kann es zu starken chronischen Nervenschmerzen (postherpetische Neuralgie) kommen, die über Monate bis Jahre anhalten. Besonders gefährdet für einen schweren Verlauf sind ältere und immungeschwächte Patienten. In Deutschland erkranken jährlich mehr als 400.000 Menschen an Herpes zoster, etwa 60.000 Patienten davon entwickeln eine postherpetische Neuralgie. "Die Ergebnisse der neuen Studie werden wertvolle Erkenntnisse über den Einsatz und Nutzen von VZV-IgG liefern und einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Versorgung von Patienten mit komplexem Herpes zoster leisten" betont Prof. Dr. Patrick Terheyden, Coordinating Investigator der Studie. Über Varitect ® CP Das Präparat ist ein spezifisches Hyperimmunglobulin gegen den Erreger der Herpes zoster - Erkrankung, das Varizella-Zoster-Virus (VZV), und kann einen wichtigen Beitrag leisten, die Viren als auch die Entzündungsprozesse am Nerv frühzeitig zu kontrollieren und Komplikationen wie die Entwicklung einer post-herpetischen Neuralgie zu vermeiden. Varitect® CP enthält eine standardisierte Menge an Antikörpern gegen das Varizella-Zoster-Virus und ist in der adjuvanten Therapie des Herpes zoster in Deutschland und der Schweiz zugelassen. Außerdem ist es in der Varizella Post-Expositionsprophylaxe für verschiedene Risikogruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugelassen. Varitect® CP ist die weltweit einzige zugelassene nicht antivirale Therapieoption des Herpes zosters und bietet aufgrund seines komplementären Wirkmechanismus die Möglichkeit, die antivirale Therapie in der Frühphase der Herpes zoster - Erkrankung zu intensivieren. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona, Spanien (www.grifols.com). IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit

