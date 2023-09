Boomi, ein branchenführendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen, setzt seine globale Expansion in Barcelona, Spanien, fort und schafft Dutzende von Arbeitsplätzen im vielfältigen Technologiezentrum der Stadt

"Barcelona hat sich dank seiner lebendigen Innovationskultur und seines sich schnell entwickelnden digitalen Ökosystems zu einem wichtigen Tech-Hub entwickelt, der multinationale Tech-Unternehmen wie Microsoft, Amazon und Google anlockt und damit ein idealer Ort für internationale Fachkräfte ist, um ihre Karriere voranzutreiben", so Steve Lucas, CEO von Boomi. "Ähnlich wie unsere jüngste Niederlassung in Vancouver, Kalifornien, wird dieses Center of Excellence strategische Geschäftsbereiche, einschließlich Vertrieb und Unternehmensentwicklung, umfassen."

Das neue Center of Excellence wird von Angus McGeachie geleitet, der jüngst bei Boomi eingestiegen ist, um das kommerzielle Geschäft von Boomi in der Region EMEA auszubauen. Angus McGeachie ist ein Veteran im Technologiesektor und bringt Erfahrung im Aufbau und der Leitung lokaler Vertriebsteams in Barcelona bei wachstumsstarken Technologieunternehmen wie SAP, VMware und Qlik mit.

"Ich engagiere mich leidenschaftlich für die Förderung von Nachwuchskräften in werteorientierten Unternehmen", so McGeachie. "Boomi ist in der Branche bekannt für sein Weltklasseteam und seine branchenführende Technologie. Damit ist es das ideale Unternehmen, um eine Karriere im technischen Bereich zu starten oder voranzutreiben. Ich persönlich habe mich für Boomi entschieden, weil die Firma Unternehmergeist zeigt und das Ziel verfolgt, wirklich etwas zu bewirken und Teil des Aufbaus von etwas Großem zu sein. Ich freue mich darauf, unser Team in Barcelona auszubauen, einem idealen Standort für die Förderung von Vielfalt, Flexibilität und Work-Life-Balance."

Als branchenführendes, weltweit tätiges SaaS-Unternehmen bietet Boomi intelligente End-to-End-Automatisierungslösungen, mit denen moderne, digitale Unternehmen schneller bessere Geschäftsergebnisse erzielen können. Das Unternehmen betreut rund 20.000 Kunden in über 70 Ländern, darunter weltweit bekannte Marken wie AT&T, LinkedIn, Moderna und Sky.

Boomi wurde in die Listen Deloitte Technology Fast 500 und Inc. 5000 als eines der am schnellsten wachsenden und innovativsten Technologieunternehmen Amerikas aufgenommen. Außerdem wurde Boomi kürzlich in die Liste der "Hot Companies to Watch in 2023" von Nucleus Research aufgenommen. Zudem wurde das Unternehmen kürzlich zum neunten Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant for Integration Platform as a Service (iPaaS), Worldwide; als Leader im IDC MarketScape: Worldwide Cloud Integration Software and Services (iPaaS) 2023 Vendor Assessment; und als Strong Performer in der Forrester Wave: Integration Platforms As A Service, Q3 2023 gelistet.

Boomi hat zahlreiche Auszeichnungen als bevorzugter Arbeitgeber erhalten, darunter die Aufnahme in die Liste der Best Workplaces des Inc. Magazins. Des Weiteren wurde Boomi mit zwei International Stevie® Awards ausgezeichnet, einmal als Unternehmen des Jahres und einmal für Produktinnovation; mit dem Gold Globee® Award in der Kategorie Platform as a Service (PaaS); mit dem Merit Award for Technology in der Kategorie Cloud Services; mit dem Stratus Award als Global Leader in Cloud Computing 2022; und Boomi erhielt zwei Jahre in Folge die angesehene 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide.

