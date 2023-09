Paris (ots/PRNewswire) -Sentry Software, ein führender Anbieter innovativer Softwarelösungen, gibt stolz seine Mitgliedschaft in der Green Software Foundation (GSF) als allgemeines Mitglied bekannt. Diese strategische Zusammenarbeit spiegelt das Engagement von Sentry Software zur Förderung nachhaltiger Praktiken in der Softwareentwicklungsbranche wider.Als allgemeines Mitglied der Green Software Foundation wird Sentry Software aktiv zur Aufgabe der Stiftung beitragen, eine grünere Zukunft für die Softwarebranche zu fördern. Die Mitgliedschaft von Sentry Software in der Green Software Foundation bietet unschätzbare Möglichkeiten zum Wissensaustausch, zur Zusammenarbeit und zum Networking mit Branchenexperten. Durch die aktive Beteiligung an den Initiativen der Stiftung möchte Sentry Software sein Fachwissen und seine Ressourcen nutzen, um umweltfreundliche Praktiken während des gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu entwickeln und zu fördern.Über Sentry Software: Sentry Software ist ein innovatives Unternehmen, das sich seit 2004 auf die Beobachtbarkeit von Hardware und Speichern spezialisiert hat. Ihre Produkte werden von den bekanntesten Unternehmen weltweit eingesetzt (AT&T, Abbott, BofA, Orange, ESA, Fujitsu, Huawei, Indische Marine, usw.). Die Dringlichkeit des Umstiegs auf eine nachhaltige IT hat Sentry Software dazu veranlasst, eine einzigartige reine Softwarelösung zu entwickeln, die Unternehmen dabei hilft, den Stromverbrauch ihrer IT-Geräte zu ermitteln und ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren.Über die Green Software Foundation: Die Green Software Foundation (GSF) ist eine gemeinnützige Organisation, die im Rahmen der Linux Foundation gegründet wurde und sich zum Ziel gesetzt hat, ein vertrauenswürdiges Ökosystem aus Menschen, Standards, Werkzeugen und Best Practices für die Entwicklung grüner Software zu schaffen. In Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche arbeitet die Stiftung an Open-Source-Initiativen und strebt eine Zukunft an, in der Software keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt hat.Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Isabelle Guitton, Communication Manager, Sentry Software E-Mail: isabelle@sentrysoftware.comWebsite: www.sentrysoftware.com - LinkedIn www.linkedin.com/company/sentry-software - Twitter: https://twitter.com/sentrysoftwareFür weitere Informationen über die Green Software Foundation besuchen Sie bitte www.greensoftware.foundationLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1917522/Sentry_Software_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sentry-software-tritt-der-green-software-foundation-als-allgemeines-mitglied-bei-und-unterstreicht-damit-sein-engagement-fur-nachhaltige-softwareentwicklung-301912194.htmlPressekontakt:+33 (0)6 16 08 56 38Original-Content von: Sentry Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171710/5595304