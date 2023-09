Hamburg (ots) -- freiheit.com hat seit 1999 über 350 large-scale Software-Projekte erfolgreich abgeschlossen - immer innerhalb der vereinbarten Zeit und des vereinbarten Kostenrahmens.- Die Projekte von freiheit.com ermöglichen den Kunden ihre Umsätze in strategisch wichtigen Bereichen zu steigern oder die Effizienz signifikant zu erhöhen- PMI-Studie zeigt: 50 Prozent aller IT-Projekte weltweit überschreiten die Deadline.- Das Team besteht aus 85 Prozent Software-Engineers und arbeitet für das Who-is-Who der europäischen Wirtschaft wie z.B. Mercedes Benz, Dentsply Sirona oder METRO.- Seit 2021 ist freiheit.com ein Portfolio-Unternehmen der Deutschen Beteiligungs AG.freiheit.com zählt zu den führenden Software-Unternehmen in Europa. Das Team aus über 200 Software-Engineers baut seit fast einem Vierteljahrhundert "large-scale Software Platforms", große strategische Systeme für internationale Unternehmen mit Millionen von Nutzern und Transaktionen. So können für freiheit.com's Kunden Wettbewerbsvorteile und neue, globale Geschäftsmodelle realisiert werden.Das Project Management Institute legt in einer Studie (https://ots.de/8jJgWG) offen: 14 Prozent aller IT-Projekte scheitern, 31 Prozent erreichen ihre Ziele nicht, 43 Prozent überziehen ihr Budget und 49 Prozent halten ihre Deadline nicht.* Dass es auch anders geht, zeigt freiheit.com und schafft es seit 25 Jahren, große Software-Plattformen zuverlässig auszuliefern.Ein Software-Unternehmen von "Engineers for Engineers"Die Gründer Claudia Dietze und Stefan Richter verfolgen seit Beginn 1999 einen klaren Ansatz: Engineering first. Deshalb bestehen die Teams in Hamburg und Lissabon zu 85 Prozent aus Software-Engineers. Sie alle rekrutieren sich aus den Top fünf Prozent ihrer Jahrgänge direkt von Top-Universitäten. Unter ihnen sind von Anfang an die Besten aus den Bereichen Computer Science, Physik, Mathematik, Electrical und Aerospace Engineering aus insgesamt über 30 Nationen.Bis heute hat das Team über 350 Projekte für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen umgesetzt. Kleine Teams arbeiten dabei mit kurzen Lieferzyklen, End-to-End Responsibility und Data-Driven. Iteratives Vorgehen und die Rückwärtsplanung von Projekten gehören seit Beginn zur Unternehmens-DNA. Das Besondere: Alle Engineers werden von den Mitarbeitern selbst und nicht von Recruitern oder allein vom Management ausgewählt und weiterentwickelt. Ziel ist es, dass die Engineers die Fähigkeiten erlangen, Full Stack - also generalistisch - zu entwickeln und unterschiedliche Technologien und Methoden im Team zu erlernen. So können sie Projekte zuverlässig umsetzen, an denen andere scheitern.Stefan Richter, Co-Founder von freiheit.com: "Unser Schlüssel ist der Fokus auf Technologie und Software-Engineering. Bei uns können sehr gut akademisch ausgebildete Informatiker, Mathematiker und Physiker wirklich lernen, wie man Software "at scale", also sehr große Systeme, im Team baut. Sie entwickeln sich bei uns zu echten Software-Ingenieuren."Seit Dezember 2021 ein Portfolio-Unternehmen der Deutschen Beteiligungs AG (https://www.dbag.de/newsroom/detail/deutsche-beteiligungs-ag-investiert-in-freiheitcom/)"freiheit.com agiert in einem Markt, der von strukturellem Wachstum geprägt ist. Das Unternehmen hat sich über die letzten 25 Jahre eine ausgezeichnete Reputation aufgebaut, die sich in der positiven Entwicklung der Firma widerspiegelt", erklärt Malte Hinz, Mitglied der Geschäftsleitung, Deutsche Beteiligungs AG. "Das fachlich breit aufgestellte und starke Team unterstützt Kunden dabei, den wachsenden Herausforderungen, die die andauernde Transformation hin zur Digitalisierung mit sich bringt, gerecht zu werden", führt er weiter aus.In den letzten fünf Jahren konnte sich das Team mehr als verdoppeln, um die Anzahl und Anforderungen neuer Projekte auch weiterhin nach dem eigenen Anspruch zu realisieren. Jedes Projekt wird innerhalb der vereinbarten Zeit und des Budgets erfüllt, ohne unnötige Änderungen, vom Minimum Viable Product (MVP) bis hin zu globalen Software-Plattformen.* Die Studie des Project Management Institute beruht auf einer Befragung von 15.000 Projektleitern aus 155 Ländern.Über freiheit.comfreiheit.com wurde 1999 von Claudia Dietze und Stefan Richter als Software Engineering Company von Engineers für Engineers gegründet und ist weltweit die Geheimadresse für die zuverlässige Entwicklung großer Software-Plattformen. Mithilfe von freiheit.com gelingt es Unternehmen, ihre Prozesse und Produkte zu verbessern, zu transformieren und zu skalieren.Unsere Mission: Wir bauen große Software-Plattformen für die digitale Zukunft und unterstützen unsere internationalen Kunden, ihre Geschäftsmodelle in die digitale Welt zu transformieren. Wir liefern exzellente, zuverlässige und immer auf dem neuesten Stand der Technik befindliche Software. Kein White-Label, sondern hochgradig individualisiert, angepasst auf jeden Einzelfall. Unser eigenes Site Reliability Engineering ermöglicht es, große Plattformen zu planen, zu automatisieren, zu überwachen und zu skalieren, sodass sie trotz stetiger neuer Anforderungen über Jahrzehnte weiterentwickelt werden können.Zu den Auftraggebern von freiheit.com zählt das Who-is-Who der europäischen Wirtschaft. Gemeinsam mit ihnen baut freiheit.com Software für die Cloud und auf Basis von Open-Source-Technologien. Das Spektrum reicht von Software für vernetzte Autos von Mercedes-Benz und Volkswagen bis hin zu groß angelegten Plattformen für die B2B-Lebensmittelzustellung für METRO. Hinzu kommen Cloud-Plattformen für das Management von Zahnarztpraxen und medizinischen Geräten für Dentsply Sirona sowie AI-Anwendungen im Health-Care-Bereich. Das internationale Team hat über 25 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung für komplexe Anforderungen und ist seit Gründung auf über 200 Software-Ingenieure und Business-Experten in Hamburg und Lissabon gewachsen.Claudia DietzeTech Entrepreneur & Co-Founder freiheit.comClaudia Dietze, Diplom-Ökonomin, ist Geschäftsführerin von freiheit.com technologies. Gemeinsam mit Stefan Richter gründete sie 1999 die Software Engineering Company, die zu den innovativsten und erfolgreichsten Europas zählt. Sie ist davon überzeugt, dass Künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft, alle Branchen und jedes Unternehmen in naher Zukunft grundlegend verändern wird. Dietze ist als Chief Executive Officer (CEO) verantwortlich für Businessentwicklung, Tax & Finance, Communication und People, Organisation und Strategy. Derzeit pendelt sie zwischen Hamburg, Los Angeles und Lissabon, wo sie Ende 2018 einen weiteren freiheit.com-Engineering Hub eröffnet hat. Claudia Dietze interessiert sich zudem für CrossFit, Surfen, Interior Design, Fotografie und Architektur. Das ist auch einer der Gründe, warum die Büros von freiheit.com zu so besonderen Orten für die Teams geworden sind.Stefan RichterChief Technology Officer & Co-Founder freiheit.comStefan Richter ist studierter Dipl.-Informatiker und Dipl.-Ingenieur. Seit seiner ersten Zeile Code auf einem Apple ][ im Jahre 1983 begeistert er sich für Software Engineering und AI. Nach verschiedenen Tätigkeiten in der wissenschaftlichen Softwareentwicklung, in der Meteorologie und Ozeanographie am AWI (Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung) sowie in der angewandten Luft- und Raumfahrtforschung am ATB (Institut für Angewandte Systemtechnik Bremen) ist er seit über 30 Jahren in der Softwareentwicklung tätig. 1999 gründete er freiheit.com technologies als erster Software Engineer gemeinsam mit Claudia Dietze während des ersten Internetbooms. freiheit.com technologies entwickelt large-scale Software-Plattformen für die digitale Zukunft und unterstützt seine internationalen Kunden bei der Transformation ihrer Geschäftsmodelle in die digitale Welt. freiheit.com technologies GmbHSarah AwadCommunication and ReputationMail: kontakt@freiheit.comTelefon: +49 40 / 890584-0