CATL wird seine kürzlich vorgestellte und besonders schnell ladbare LFP-Batterie Shenxing für Elektrofahrzeuge auch in Europa produzieren. Wie CATL-Chefingenieur Gao Pengfei auf der IAA Mobility erklärte, wird der Shenxing-Akku nach dem Produktionsstart in China Ende 2023 künftig auch in den europäischen Werken in Deutschland und Ungarn gefertigt. Einen Zeitplan für die europäische Produktion nannte ...

