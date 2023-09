Xpeng wird 2024 auch in Deutschland an den Start gehen. Das kündigte der chinesische Elektroauto-Hersteller zur IAA Mobility an. Bisher bietet Xpeng seine große E-Limousine P7 und sein E-SUV G9 in vier eher nordeuropäischen Ländern an. Nach Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden wird Deutschland also der fünfte europäische Markt für Xpeng. Auch hierzulande wird das Duo aus P7 und G9 eingeführt. ...

