BMW hat auf der IAA Mobility eine zweite Variante seines rein elektrischen iX1 vorgestellt. Das bisher nur als iX1 xDrive30 mit Allradantrieb erhältliche Modell wird ab November 2023 auch in der neuen Einstiegsversion iX1 eDrive20 verfügbar sein. Anders als der iX1 xDrive30 wird der iX1 eDrive20 nur über einen Elektromotor verfügen - und zwar an der Vorderachse, nicht an der Hinterachse. Bei den bisher ...

