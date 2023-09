EQS-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Kooperation

Vectron Systems AG: SoftPOS-Lösung in Österreich gestartet



05.09.2023 / 10:00 CET/CEST

Kooperation von Vectron und Tidypay ermöglicht Umsetzung top aktueller Zahlungslösungen auf dem Kassensystem



Die Vectron Systems AG (Vectron), ein führender Anbieter digitaler Kassenlösungen und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei, sieht in SoftPOS-Lösungen die Zukunft des Bezahlens. Die SoftPOS-Lösung für digitales Bezahlen von Tidypay ist in Vectrons mobiles Kassensystem POS M4 Pay integriert. Ein zusätzliches Kartenterminal wird damit überflüssig. Da Payments somit in Zukunft direkt in die Kassensysteme integriert werden können, haben perspektivisch die Anbieter von Kassensystemen wie Vectron erhebliche Vorteile gegenüber Paymentanbietern, die auf teurere zusätzliche Spezialhardware angewiesen sind.



Daher hat Vectron eine Kooperation zur Nutzung der SoftPOS-Lösungen der Firma Tidypay geschlossen.



Thomas Stümmler, CEO Vectron, über die neue Kooperation: "Wir freuen uns, mit Tidypay einen starken Partner für SoftPOS-Lösungen gewonnen zu haben, mit dem wir in verschiedenen europäischen Märkten zusammenarbeiten. Der Start der tidypay-Lösung auf unserem mobilen Kassensystem Vectron POS M4 Pay in Österreich verläuft viel versprechend und wird von den Nutzern begeistert angenommen."



Morgan Sellén, CEO, Tidypay: "Wir freuen uns, Vectron in unserem Partnernetzwerk begrüßen zu dürfen. Diese Zusammenarbeit passt perfekt zu unserer Mission, innovative Zahlungslösungen für verschiedene Branchen zugänglich zu machen. Wir sind zuversichtlich, dass durch die Nutzung des Vertriebs-Know-hows von Vectron noch mehr Unternehmen von unseren Zahlungslösungen profitieren und damit Wachstum und Effizienz steigern werden."



Nach Österreich folgt in Kürze die Einführung in den Niederlanden und sukzessive in weiteren europäischen Märkten. In Deutschland wird Vectron in Kooperation mit dem Paymentpartner für Deutschland, epay, auch auf dem hiesigen Markt eine SoftPOS-Lösung anbieten. Derzeit wird von einem Termin zum Jahresende 2023 ausgegangen.







Über Vectron Systems AG:

Mit bisher mehr als 250.000 verkauften Kassensystemen zählt die börsengelistete Vectron Systems AG zu den größten europäischen Anbietern von Kassenlösungen. Darauf aufbauend gewinnt der Bereich von in die Kassen integrierten Apps sowie digitalen und cloudbasierten Services in den Branchen Gastronomie und Bäckerei zunehmend an Bedeutung. Das Spektrum der Lösungen reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen über Omni-Channel-Ordering bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting.



Im Handelssegment ist die 100-prozentige Tochtergesellschaft acardo AG einer der führenden Anbieter für Consumer-Activation-Tools, wie Coupons, Cashback-Lösungen und Konsumenten-Apps in Deutschland. Diese werden heute in mehr als 30.000 Filialen, bestehend aus Lebensmittelhändlern, Drogerien, Kinos und Apotheken eingesetzt. Dabei bietet acardo den Kunden einen FullService, von der Konzeption, über die technische Umsetzung bis hin zum Coupon-Clearing. Zu den Kunden zählen die größten Unternehmen der jeweiligen Branche, bspw. EDEKA, Müller, Nestlé, Unilever, Kellogg's, Krombacher, Coca-Cola, PEPSI, Beiersdorf, Hexal, CinemaxX, Cineplex, Universal und Warner Bros.





