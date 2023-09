Graticule gibt die Verpflichtung von Patrick Wulf Hanson als Chief Alliance Officer bekannt.

Graticule, ein Real World Data CRO, das biowissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit US-amerikanischen und internationalen Datenpartnern umsetzt, freut sich, die Verpflichtung von Patrick Hanson als Chief Alliance Officer ankündigen zu können.

Daniel Poscover, Gründer und CEO von Graticule, erklärte: "Wir freuen uns sehr, Patrick in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Stakeholder-Management, Engagement und in der engen Interaktion mit Key Opinion Leaders (KOLs) und Regulierungsbehörden bin ich überzeugt, dass wir unser EU-Geschäft auf ein viel größeres Netzwerk ausdehnen können."

Patrick kann auf über 30 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie, in der Beratung und in der Wissenschaft zurückblicken. Er war zuvor als Vice President für Real-World Data Alliances Europe bei Lumanity, als Leiter der Real World Data Strategy Europe und Canada bei Parexel, als Director of Real-World Analytics Solutions Nordics (und Head of Denmark) bei IQVIA, als Nordic Medical Director bei McCann Health Nordic, als Scientific Director bei Cohn Wolfe und Molecule Consultancy sowie als Director of Global Product Safety, Regulatory Affairs Officer und Corporate Branding bei Novo Nordisk tätig. Vor seiner Zeit in der Industrie arbeitete Patrick in der Forschung und Lehre in Schweden, Dänemark und den USA. Er ist außerdem Autor von Lehrbüchern und Peer-Review-Artikeln.

Patricks weitreichendes Netzwerk und seine umfangreiche Erfahrung in Europa werden dazu beitragen, innovative Geschäftsstrategien einzuführen und Kooperationen für die europäischen Aktivitäten von Graticule zu fördern. Patrick ist der Überzeugung, dass seine Fähigkeit, nachhaltige Beziehungen und Allianzen aufzubauen, Stakeholder einzubinden, anspruchsvolle medizinische Inhalte an alle Zielgruppen zu vermitteln und Mehrwert für Kunden und Patienten zu schaffen, Graticule dabei helfen wird, zu einem führenden Akteur auf dem europäischen Markt zu werden.

Über Graticule

Graticule ist ein Real World Data CRO, das biowissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit US-amerikanischen und internationalen Datenpartnern durchführt. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Aufbau von Beziehungen, Tools und Fachwissen, um bestehende Hürden zu überwinden, die die Anwendung medizinischer Daten eingeschränkt haben. Zu den Lösungen von Graticule gehören vergleichende Wirksamkeitsstudien, Monitoring, Patientenidentifizierung, Rekrutierung für klinische Studien und ein automatisierter Datentransfer zu elektronischen Datenerfassungssystemen. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Konzentration auf den zeitnahen Zugriff auf relevante Patientendaten durch enge Zusammenarbeit mit dem Graticule Research Network und projektspezifischen Datenpartnern aus. Dank dieses Ansatzes kann das Team fortschrittliche Datensätze wie klinische Aufzeichnungen, bildgebende Verfahren, Gentests und strukturierte klinische Daten schnell nutzen und die Forschung im Laufe der Zeit auf große Populationen ausweiten. Zu unseren Lösungen gehören Graticule Study Source, Graticule Patient Finder und Graticule CLEHR.

