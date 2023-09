Ethereum fällt gen 1.600 Dollar - Zins- und China-Sorgen im Blick

Die Unsicherheit über die Ausgestaltung der zukünftigen Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks geht weiterhin zulasten von Krypto-Werten wie Ether . Dazu gesellen sich zusehends Konjunktursorgen aus dem Reich der Mitte.

Eine nachhaltige Erholungsbewegung bleibt Anlegern somit weiterhin verwehrt. Unsicherheit über US-Geldpolitik bleibt bestehen - Hoffnungen auf Zinspause reißen nicht ab Trotz einer leichten Abschwächung des US-Arbeitsmarkts zeigen sich Investoren in Bezug auf die Fortsetzung der US-Geldpolitik weiterhin hin- und hergerissen. Die jüngst veröffentlichten Arbeitsmarktdaten hatten eine Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent signalisiert und damit den höchsten Stand seit 1,5 Jahren. Gleichzeitig waren die durchschnittlichen Löhne weniger stark angestiegen als erwartet, was die Inflationssorgen ebenfalls gedämpft hat. Konträr gegen diese Entwicklungen wurden im vergangenen Monat dem US-Arbeitsministerium in Washington zufolge insgesamt 187.000 Stellen gemeldet und damit etwas mehr als im Vorfeld erwartet (170.000).

Auch wenn sich die Hoffnungen auf eine Zinspause auf der Fed-Sitzung am 20. September damit weiter verdichten, dürfte die Unsicherheit dennoch bestehen bleiben. Anleger fürchten, dass das aktuelle Leitzinsniveau in den USA in Höhe von 5,25 - 5,50 Prozent länger hochbleiben könnte als erwartet.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

