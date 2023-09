DJ EZB/Lane: Inflation weiter hoch - Kerninflation verliert Schwung

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hat den Rückgang der Kerninflation im Euroraum im August begrüßt, aber andererseits das insgesamt hohe Inflationsniveau betont und auf die aus Sicht der EZB hohe Unsicherheit verwiesen. Lane sagte in einem Interview mit The Currency: "Die jüngsten Daten zeigen, dass die Inflation insgesamt bei 5,3 Prozent liegt, was nach wie vor hoch ist, aber wenn man nach Signalen für eine Dynamik und eine Richtungsänderung sucht, würde ich die Tatsache hervorheben, dass es eine gewisse Abschwächung bei der Waren- und Dienstleistungsinflation gegeben hat, was eine willkommene Entwicklung ist."

Estr-Forwards haben eine Zinserhöhung in der nächsten Woche ausgepreist - nach den Verbraucherpreisdaten für August und als dovish interpretierten Aussagen von EZB-Direktorin Isabel Schnabel. Schnabel hatte wie zuvor EZB-Präsidentin Christine Lagarde betont, dass die EZB hinsichtlich der weiteren Entwicklung unsicher sei.

Lane betonte diesen Aspekt ebenfalls: "Eine der Hauptbotschaften der Rede von Präsidentin Lagarde in Jackson Hole war Bescheidenheit - dementsprechend müssen wir sehr die Unsicherheit betonen", sagte er.

