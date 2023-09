Berlin (ots) -DAS REHAPORTAL verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen im Juli und August 2023. Mit einer Steigerung um 11 % im Vergleich zu den vorherigen zwei Monaten ist dies ein deutliches Wachstum. Der Grund für diesen Anstieg liegt in gesetzlichen Änderungen, die seit dem 01.07.2023 in Kraft getreten sind und bei denen Patient:innen von der Deutschen Rentenversicherung ermutigt werden, ihr Wunsch- und Wahlrecht auszuüben.Bereits bei der Beantragung einer Reha werden die Patient:innen nun aufgefordert, eine Rehaklinik zu benennen. Tun sie dies nicht, werden den Antragsteller:innen vier Rehakliniken vorgeschlagen. Damit vereinfacht die Gesetzesnovelle die Mitsprache- und Entscheidungsmöglichkeiten der Patient:innen bei der Auswahl einer Rehaklinik. Die Gesetzesänderung hat dazu geführt, dass immer mehr Patient:innen online nach geeigneten Rehakliniken suchen. Über 670.000 Nutzer:innen informierten sich in den ersten zwei Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes im REHAPORTAL. Das sind rund 69.000 Nutzer:innen mehr als in den beiden Monaten davor.DAS REHAPORTAL bietet den Suchenden dabei eine umfangreiche Auswahl an Informationen und Bewertungen zu insgesamt 291 Rehakliniken. Diese Kliniken sind für ihre Qualitätstransparenz mit dem renommierten Siegel "Premium Rehaklinik 2023" gekennzeichnet. DAS REHAPORTAL hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patient:innen bei der Suche nach der passenden Rehaklinik zu unterstützen. Durch die Bereitstellung detaillierter Informationen und Bewertungen können Patient:innen fundierte Entscheidungen treffen und die für sie am besten geeignete Rehaklinik auswählen.Das Team hinter dem REHAPORTAL freut sich über den Anstieg der Besucherzahlen und sieht dies als Bestätigung für die Qualität und Relevanz der angebotenen Informationen. Die Mitarbeitenden hinter dem Portal arbeiten kontinuierlich daran, das Angebot weiter zu verbessern und den Bedürfnissen der Patient:innen gerecht zu werden.Für weitere Informationen und um die umfangreiche Auswahl an Rehakliniken zu entdecken, besuchen Sie bitte DAS REHAPORTAL unter www.qualitaetskliniken.de.Pressekontakt:4QD - Qualitätskliniken.de GmbHAlexander MühlhauseFriedrichstraße 6010117 BerlinTel.: +49 (0)30 - 32 50 36 50E-Mail: a.muehlhause@qualitaetskliniken.deOriginal-Content von: 4QD - Qualitätskliniken.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131969/5595388