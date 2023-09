Die Erste Group Bank AG will alle 500.000.000 Undated Fixed to Fixed Resettable Notes gegen Barzahlung zum Preis von 100 Prozent rückkaufen. Das Rückkaufangebot beginnt am 5. September 2023 und endet am 12. September 2023 um 17:00 Uhr (MESZ), soweit die Angebotsperiode nicht, wie im Tender Offer Memorandum angegeben, verlängert, wiedereröffnet, geändert oder geschlossen wird, so die Erste Group. Mitteilungen über die Teilnahme am Rückkaufangebot sind gemäß den Bestimmungen des Tender Offer Memorandum an Kroll Issuer Services Limited, The Shard, 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, Vereinigtes Königreich, als Tender Agent (der "Tender Agent") zu übermitteln. Die Ablehnung der von den Inhabern angedienten Schuldverschreibungen ...

