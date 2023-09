Wien (ots) -Österreichischer E-Mobilitätsspezialist mit neuem Angebot unter den Top-5 in EuropaNach gemeinsamer Entwicklung mit den Partnern Ford und Hubject hat SMATRICS als Full-Service Provider die bequeme und sichere Plug & Charge (PnC) Ladetechnologie im Portfolio produktiv gesetzt. Bei dieser neuen Technologie erfolgt die Authentifizierung an der Ladesäule direkt über das E-Auto - Anmelden, Aufladen und Abrechnung erfolgen automatisch, Ladekarte oder Smartphone sind dafür nicht mehr notwendig. SMATRICS ist damit einer von nur fünf produktiven Softwarenanbietern in Europa, die Plug & Charge anbieten."Der Ladevorgang muss für Kund:innen so bequem und so sicher wie möglich ablaufen", sagt der CEO von SMATRICS Hauke Hinrichs. "Plug & Charge bietet beides: einfaches Laden ohne Karte oder App und höchste Sicherheit. Wir sind stolz, dass wir mit Ford einen der größten Autohersteller der Welt als Entwicklungspartner an der Seite hatten."Bei Plug & Charge "kommunizieren" E-Fahrzeug und Ladesäule automatisch. Die jeweilige Vertragsnummer wird dabei direkt aus dem Fahrzeug mittels digitaler Zertifikate ausgelesen. Die Vorteile für Kund:innen: Für den Start des Ladevorgangs sind keine Karte oder Smartphone-App mehr notwendig, die Authentifizierung erfolgt direkt über den im Elektroauto hinterlegten Vertrag. Das ist bequem, spart Zeit und macht das Laden noch schneller.Vorgestellt wurde die neue Ladetechnologie erstmals bei der Intercharge Network Conference Ende August 2023 von SMATRICS, Ford und Hubject.Foto, Abdruck honorarfrei(v.l.) SMATRICS CEO Hauke Hinrichs und Stefan Haack, Manager Energy Systems and Services bei Ford Motor Company Deutschland © SMATRICSÜber SMATRICSSMATRICS unterstützt Unternehmen und Flottenbetreiber beim Weg in die Zukunft der Elektromobilität. Das Unternehmen plant, betreibt und serviciert Ladeinfrastruktur in Österreich und Deutschland - powered by SMATRICS. Das schnell wachsende Green-Tech-Unternehmen beschäftigt mehr als 135 Mitarbeiter:innen. SMATRICS ist ein Tochterunternehmen von VERBUND und EnBW Energie Baden-Württemberg AG. In Österreich betreibt man als SMATRICS EnBW das größte flächendeckende Schnellladenetz, das laufend erweitert wird. 2023 kommen 200 weitere Schnellladepunkte in ganz Österreich hinzu.Alle Infos unter smatrics.comPressekontakt:Himmelhoch Text, PR & EventMag. Christian Spitaler, MASTel: +43 650 400 26 25Christian.spitaler@himmelhoch.atSMATRICSMag. Brunhild GabrielTel: +43 664 883 62 811brunhild.gabriel@smatrics.comOriginal-Content von: SMATRICS GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132404/5595423