Frankfurt am Main (ots) -Am 10. Oktober 2023 steht bereits zum 16. Mal der wissenschaftliche interdisziplinäre Kongress des DDV in den Startlöchern. Die Eventreihe zeichnet sich durch ein vielseitiges und spannendes Programm aus, das sich mit den aktuellen Trends und Herausforderungen im Bereich des Kundendialogs auseinandersetzt. Ein Tag voller neuer Erkenntnisse, inspirierender Impulse und anregender Diskussionen - in diesem Jahr an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg - ist garantiert.Sechs hochkarätige Vorträge bieten Einblicke in die neuesten Entwicklungen im Bereich des Dialog- und datengesteuerten Marketings. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen u. a. Wachstumsstrategien für Unternehmen mithilfe von Automatisierung und KI kennen. Außerdem erfahren sie, welche Optionen der Monetarisierung im Metaverse existieren und erhalten praktische Tipps für den Einsatz von ChatGPT zur personalisierten Content-Erstellung und der erfolgreichen Gestaltung von Influencer-Marketing. Die Vorträge halten renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von angesehenen Hochschulen aus Deutschland und der Schweiz. Mit dabei sind u.a. Prof. Dr. Frank M. Hannich, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft (ZHAW), Prof. Dr. Simone Braun, Hochschule Offenburg und Prof. Dr. Ralf T. Kreutzer, HWR Berlin."Unser wissenschaftlicher Kongress erzeugt durch den Wissensaustausch wertvolle Synergien und gibt den Teilnehmenden neue Erkenntnisse und einen anderen Blickwinkel auf die aktuellen Themen, Trends und Herausforderungen im Kundendialog. Egal, ob Sie am Anfang Ihrer Karriere stehen oder bereits als Marketingvorstand auf C-Level agieren - diese Veranstaltung lohnt sich für jeden", sagt DDV-Präsident Martin Nitsche.Ein besonderes Highlight ist die Verleihung des Alfred Gerardi Gedächtnispreises an den wissenschaftlichen Nachwuchs. Die ausgezeichneten Dissertationen und Abschlussarbeiten werden in Kurzpräsentationen vorgestellt, um ihr Potenzial und ihren Beitrag für die Forschung hervorzuheben.Neben den Partnerverbänden DMVÖ, KVD und SDV wird der Kongress in diesem Jahr unterstützt von below GmbH, Call+Care Agentur für Kundendialog GmbH, Jahns and Friends Agentur für Dialogmarketing und Werbung AG sowie zahlreichen Medienpartnern. Exklusiver Sponsor des Alfred Gerardi Gedächtnispreises ist die Printus GmbH. Der DDV bedankt sich herzlich für ihr Engagement bei allen Sponsoren und Partnern.Das gesamte Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung unter:http://www.kongressfuerdialogmarketing.dePressekontakt:Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttps://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56536/5595405