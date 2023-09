Volvo Cars hat in Leadrive investiert, einen 2017 gegründeten Anbieter von Leistungselektronik und Steuergeräten für Elektroautos mit Hauptsitz in Shanghai. Der chinesische Zulieferer entwickelte bereits unter anderem zusammen mit Schaeffler und SAIC-Volkswagen. Leadrive ist auf die Entwicklung und Herstellung von Siliziumkarbid-Leistungsmodulen spezialisiert. Die Investition von Volvo Cars in das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...