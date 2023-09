Warum Risikomanagement heute so wichtig ist! Warum Risikomanagement heute so wichtig ist! Es ist nicht so, dass Risikomanagement früher nicht wichtig gewesen wäre, doch in unserer Zeit wird ihm die entscheidende Bedeutung über langfristigen Erfolg in der Kapitalanlage zukommen. Der Grund hierfür ist einfach. Unsere ökonomische Welt ist nicht mehr die, die sie einmal war.Lange Zeit, zwischen 1945 und den 90er Jahren wurde die Weltökonomie von den westlichen Industriestaaten, die unter sich ein hinreichend ...

