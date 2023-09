Dortmund (ots) -Das Heidelberger Startup Aleph Alpha entwickelt sich zum führenden europäischen Unternehmen bei der Erforschung und Entwicklung von generativer KI-Technologie. Mit Aleph Alpha hat Materna eine strategische Partnerschaft speziell für den öffentlichen Sektor geschlossen, um die Mehrwerte großer Sprachmodelle zügig in der Verwaltung voranzutreiben. Mit den von Aleph Alpha in Deutschland entwickelten und betriebenen KI-Sprachmodellen bedient Materna die hohe Nachfrage nach Digitalisierungslösungen, die die Souveränität der Verwaltung in Deutschland unterstützen."Wir freuen uns, dass wir mit Aleph Alpha einen Technologiepartner gefunden haben, der unsere europäischen Werte in Bezug auf Souveränität, Datenschutz und Ethik teilt. Gemeinsam möchten wir das Potenzial in der Verwaltung mithilfe von Luminous heben. Als Materna sind wir nun vollumfänglich aufgestellt, um die strategischen Ziele unserer Kunden nach innovativen, souveränen und sicheren Lösungen zu unterstützen", sagt Michael Hagedorn, Vorstand Public Sector bei Materna.Jonas Andrulis, Gründer und CEO der Aleph Alpha GmbH, sagt: "Mit Materna haben wir einen wichtigen Partner gewonnen, der plant, KI-Technologie sicher, effizient und gemäß europäischen Wertevorstellungen einzusetzen. Als Familienunternehmen genießt Materna seit Jahrzehnten einen exzellenten Ruf für die Implementierung von leistungsstarken Technologien für die öffentliche Hand. Aufbauend hierauf werden wir zusammen das Angebot an vertrauensvollen KI-Lösungen für die Verwaltung enorm steigern und dabei unterstützen, souveräne Strukturen in sicherheitskritischen Bereichen aufzubauen."Hohe Nachfrage nach den neuen Möglichkeiten von generativer KI besteht insbesondere aus dem öffentlichen Sektor, eine der wichtigsten Zielbranchen von Materna. Die Materna Generative AI Factory, basierend auf den Sprachmodellen von Aleph Alpha, ist die Antwort auf diesen Bedarf.Behörden können mit der Materna Generative AI Factory aus ihren öffentlichen und internen Daten Informationen generieren, die in allen Arbeitsschritten, Fachverfahren oder Berichten den Kolleg:innen bei der täglichen Arbeit helfen und die Kommunikation mit Bürger:innen und Unternehmen (z. B. in Portalen) vereinfachen und beschleunigen. Dabei erfolgt die Kommunikation für alle Beteiligten sowohl in natürlicher Sprache als auch multi-lingual. Neben Deutsch sind in Luminous noch weitere Sprachen "nativ" verfügbar.Ein wichtiger Einsatzbereich für generative KI ist die Erklärbarkeit von Ergebnissen. Als einziges Unternehmen weltweit bietet Aleph Alpha eine Funktionalität zur Erklärbarkeit von KI generierten Inhalten an. So können vom KI-Sprachmodell generierte Antworten auf Grundlage des bereitgestellten Wissens stets nachvollzogen werden. Nutzbar ist dies gerade im hochkomplexen und oft nicht eindeutigen juristischen Bereich, aber auch für viele andere Themen. Hier bietet die Materna Generative AI Factory zusammen mit Luminous diese Erklärungen nicht nur auf Quell-Ebene bei Texten an, sondern kann dies auch bei Bildern (Multi-Modalität) realisieren.Die Materna Generative AI Factory steht für Datenschutz und Sicherheit, da ein direkter Einsatz in den Rechenzentren der Behörden ermöglicht wird. Dies ist bei anderen LLM- (Large Language Model) bzw. GPT-Anbietern heute noch nicht einmal vorgesehen.Beim ÖV-Symposium NRW am 6. September 2023 können sich Behörden über KI-Lösungen von Materna informieren. Auch beim Materna Digital Industries Summit, dem CXO Netzwerk Event des Jahres am 28. September in Köln, ist Gen AI ein Fokusthema. Namhafte Experten werden hier über die Bedeutung und Möglichkeiten der neuen, disruptiven Technologie diskutieren.Über MaternaDie Materna-Gruppe realisiert nachhaltige IT- und Digitalisierungsprojekte für Kunden aus Konzernen, Mittelstand und Behörden. Materna erwirtschaftet mit weltweit mehr als 3.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 554 Millionen Euro (2022). Know-how und Kompetenzen sind entlang von neun Fokusfeldern gebündelt. In den Fokusfeldern Verwaltung Digital, Enterprise Service Management und Passenger Journey besitzt Materna bereits seit vielen Jahren eine marktführende Position. Mit den Fokusfeldern SAP-Transformation, Journey2Cloud und Cyber Security bietet Materna Lösungen für die aktuell drängendsten Herausforderungen in nahezu allen Branchen. In den Fokusfeldern Digital Experience, Nachhaltigkeit & Widerstandsfähigkeit sowie Data Economy bietet Materna Lösungen, mit denen sich Kunden langfristig nachhaltig und mehrwertgenerierend aufstellen können.Pressekontakt:Materna Information & Communications SEKerstin KrügerTel.: +49 231 5599-437E-Mail: kerstin.krueger@materna.grouphttp://www.materna.deOriginal-Content von: Materna Information & Communications SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15295/5595466