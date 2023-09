Mit dieser Initiative will der Verband einen wildtierfreundlichen und ökologisch sinnvollen Ausbau erneuerbarer Energien fördern. Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses werden die Photovoltaik-Projekte in unterschiedlichen Kategorien bewertet.Die Förderung der Biodiversität rückt bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen immer stärker in den Fokus. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft will Biodiversitäts-Solarparks zum Standard erheben, in Bayern erarbeitet das Projekt "Eule" gerade ein Evaluierungssystem für eine umweltfreundliche und landschaftsverträgliche Energiewende, und mit dem "Solarpaket ...

